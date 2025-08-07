Bihar Flood: बिहार के चार जिले खगड़िया, मुंगेर, सारण और लखीसराय में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त-व्यस्त
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871183
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

Bihar Flood: बिहार के चार जिले खगड़िया, मुंगेर, सारण और लखीसराय में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त-व्यस्त

Bihar Flood: बिहार के खगड़िया, मुंगेर, सारण और लखीसराय जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. खगड़िया में लोग नाद पर बैठकर आना-जाना कर रहे हैं. मुंगेर में स्कूलों में पानी घुस गया है, सारण में लोग पलायन कर रहे हैं और लखीसराय में सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है. प्रशासन ने राहत की कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी गंभीर हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

गंगा और सरयू नदी ने पार किया खतरे का निशान
गंगा और सरयू नदी ने पार किया खतरे का निशान

Bihar Flood: बिहार के चार जिलों खगड़िया, मुंगेर, सारण और लखीसराय में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. खगड़िया में लोग नाव के अभाव में मवेशियों के चारे के बर्तन पर बैठकर आवागमन कर रहे हैं, जबकि मुंगेर में गंगा का पानी स्कूलों तक पहुंच चुका है. सारण के शहरी इलाकों में घर और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं. वहीं लखीसराय में सब्जियों की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं.

खगड़िया में गंगा एक मीटर ऊपर
खगड़िया जिले में गंगा नदी अपने उफान पर है और खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है. सदर प्रखंड के रहीमपुर नयाटोला जैसे गांवों में हालात बेहद खराब हो गए हैं. वहां के लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं. आवागमन के लिए नाव की सुविधा न होने से लोग मवेशियों को चारा देने वाले नाद (खाटनुमा बर्तन) पर बैठकर जान जोखिम में डालकर आना-जाना कर रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक नाव की व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोगों को मजबूरी में खुद ही वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत नाव उपलब्ध कराने और राहत कार्य शुरू करने की मांग की है. (इनपुट- हितेश कुमार)

मुंगेर के धरहरा प्रखंड में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, स्कूल तक डूबे
मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई तटीय गांवों में पानी घरों तक घुस गया है. शिवकुंड पासवान टोला, रविदास टोला, कुर्मी टोला, हेमजापुर नया टोला जैसे करीब दर्जनभर गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं. घर, खेत और सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. कन्या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवकुंड में करीब चार फीट पानी घुस जाने के कारण पठन-पाठन बंद कर दिया गया है. अंचलाधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की. ग्रामीणों ने नाव और तटबंध निर्माण की मांग की है, जिसे अंचलाधिकारी ने उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. (इनपुट- प्रशांत कुमार)

सारण में गंगा-सरयू के उफान से शहरों तक पहुंचा पानी, लोग पलायन को मजबूर
सारण जिले के सोनपुर, दिघवारा और छपरा शहर के निचले इलाकों में गंगा और सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सैकड़ों घरों में पानी भर गया है. सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और स्कूल वाहन भी पानी में फंस गए, जिससे बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है. पशुचारा, स्वास्थ्य केंद्र और राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है. (इनपुट- राकेश कुमार सिंह)

लखीसराय में गंगा और हरूहर नदी से सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, किसान बेहाल
लखीसराय जिले के बड़हिया और पिपरिया प्रखंडों में गंगा और हरूहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे सब्जियों की सैंकड़ों एकड़ फसलें, जैसे लौकी, परवल, भिंडी, नेनुआ आदि पूरी तरह पानी में डूब गई हैं. किसान पहले से ही महंगाई और मौसम की मार से जूझ रहे थे, अब बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी है. कई किसानों ने बताया कि यदि जल्द ही पानी नहीं घटा तो रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाएगी. किसान मुआवजा और राहत कार्य की मांग कर रहे हैं. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी जिले की स्थिति पर चिंता जाहिर की और प्रभावित लोगों की मदद का भरोसा दिलाया. (इनपुट- राज किशोर)

ये भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों ने हवाई अड्डे में बनाया डेरा, बुलडोजर लेकर खदेड़ने पहुंची पुलिस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar floodSaran NewsKhagaria NewsMunger NewsLakhisarai news

Trending news

Jharkhand news
झारखंड के शिक्षा मंत्री की हालत नाजुक, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- 'रखी जा रही नजर'
Gayaji News
पितृ पक्ष मेला 2025 को लेकर गयाजी में समीक्षा बैठक, प्रेम कुमार ने दिए अहम निर्देश
Bhagalpur News
बाढ़ पीड़ितों ने हवाई अड्डे में बनाया डेरा, बुलडोजर लेकर खदेड़ने पहुंची पुलिस
Bihar News
Bihar: हरित ऊर्जा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, साल के अंत तक बनेंगे 10 बायोगैस प्लांट
Sitamarhi
सीतामढ़ी से राम का क्या है कनेक्शन? पुनौरा धाम से कैसे जुड़ी है माता सीता की कहानी
Gaya News
फिरौती के लिए अपहृत युवक को 6 घंटे में किया बरामद, गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Dilip Jaiswal
'विपक्ष विकास पर चर्चा के लायक नहीं', दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर हमला
Bagaha News
बगहा अनुमंडल अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, लापरवाही के आरोप में भड़के परिजन
Chatra News
चतरा में अफीम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार
Madhubani News
नहर के पास मिली लाश... 4 दिनों से लापता था युवक, परिजनों को हत्या की आशंका
;