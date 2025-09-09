लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा हत्याकांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, दोस्त ही निकले दुश्मन
लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा हत्याकांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, दोस्त ही निकले दुश्मन

गिरिडीह जिले के झारखंड धाम स्थित ईरगा नदी से लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. 24 घंटे के अंदर ही हत्या की गुत्थी सुलझ गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:38 PM IST

लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा की हत्या का खुलासा
लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा की हत्या का खुलासा

गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र से सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. बिहार के लखीसराय जिले के पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा का शव ईरगा नदी में तैरता हुआ मिला. सुरेश वर्मा रविवार को अपने साथियों के साथ झारखंड धाम मंदिर पूजा करने आए थे, लेकिन पूजा के बाद अचानक गायब हो गए थे.

सुरेश वर्मा के गायब होने के बाद उनके साथी रामरस सिंह ने हीरोडीह थाने में जाकर गुमसुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन अगले ही दिन उनका शव मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही.

शव बरामद होने के बाद गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया. खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. सुरेश वर्मा की हत्या राजनीतिक दुश्मनी के कारण की गई थी.

पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि हत्या के पीछे सुरेश वर्मा के अपने दोस्त रामरस सिंह और उसके ड्राइवर शशि सिंह का हाथ है. दोनों ने ही मिलकर वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने चालाकी दिखाते हुए थाने जाकर गुमसुदगी का मामला दर्ज कराया था ताकि शक उन पर न आए.

पुलिस ने रामरस सिंह और शशि सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार दोनों आरोपी लखीसराय जिले के हसली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनसे मामले में कई अहम सुराग मिले हैं.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

