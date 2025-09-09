लखीसराय के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा हत्याकांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, दोस्त ही निकले दुश्मन

गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र से सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. बिहार के लखीसराय जिले के पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा का शव ईरगा नदी में तैरता हुआ मिला. सुरेश वर्मा रविवार को अपने साथियों के साथ झारखंड धाम मंदिर पूजा करने आए थे, लेकिन पूजा के बाद अचानक गायब हो गए थे.

सुरेश वर्मा के गायब होने के बाद उनके साथी रामरस सिंह ने हीरोडीह थाने में जाकर गुमसुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन अगले ही दिन उनका शव मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही.

शव बरामद होने के बाद गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया. खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. सुरेश वर्मा की हत्या राजनीतिक दुश्मनी के कारण की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि हत्या के पीछे सुरेश वर्मा के अपने दोस्त रामरस सिंह और उसके ड्राइवर शशि सिंह का हाथ है. दोनों ने ही मिलकर वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने चालाकी दिखाते हुए थाने जाकर गुमसुदगी का मामला दर्ज कराया था ताकि शक उन पर न आए.

पुलिस ने रामरस सिंह और शशि सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार दोनों आरोपी लखीसराय जिले के हसली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनसे मामले में कई अहम सुराग मिले हैं.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

ये भी पढ़ें- जमुई में गौ-तस्करों का कहर, हिंदू स्वाभिमान संगठन के सदस्य पर किया जानलेवा हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!