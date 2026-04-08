लखीसराय में जमीन के लिए सिंहचक गांव में जमकर चली गोलियां, आधा दर्जन लोग घायल

लखीसराय के किऊल थाना अंतर्गत सिंहचक गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जमीन विवाद को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ा कि बात सिर्फ लाठी-डंडों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग भी की गई. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल आधा दर्जन (6) लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, गोलीबारी की आवाज से पूरा गांव दहल उठा. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

मारपीट और गोलीबारी की इस घटना में घायल सभी छह लोगों को तुरंत इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में एक पक्ष से कीनोदी यादव, जितेंद्र कुमार और मिथलेश कुमार शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से मुरकी यादव, प्रकाश कुमार और सुधीर कुमार का इलाज चल रहा है. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है ताकि मामले की पुष्टि हो सके. किऊल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल भी बरामद कर ली है.

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एसडीपीओ (SDPO) शिवम कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह विवाद कीनोदी यादव और मुरकी यादव के बीच का है, जो आपस में गोतिया हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों से आवेदन मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गांव में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी है.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट