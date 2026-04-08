Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3170865
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

लखीसराय में जमीन के लिए सिंहचक गांव में जमकर चली गोलियां, आधा दर्जन लोग घायल

लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र स्थित सिंहचक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग हुई. इस घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद की है और मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:34 PM IST

Trending Photos

लखीसराय में जमीन के लिए जमकर चली गोलियां
लखीसराय में जमीन के लिए जमकर चली गोलियां

लखीसराय के किऊल थाना अंतर्गत सिंहचक गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जमीन विवाद को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ा कि बात सिर्फ लाठी-डंडों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग भी की गई. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल आधा दर्जन (6) लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, गोलीबारी की आवाज से पूरा गांव दहल उठा. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

मारपीट और गोलीबारी की इस घटना में घायल सभी छह लोगों को तुरंत इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में एक पक्ष से कीनोदी यादव, जितेंद्र कुमार और मिथलेश कुमार शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से मुरकी यादव, प्रकाश कुमार और सुधीर कुमार का इलाज चल रहा है. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है ताकि मामले की पुष्टि हो सके. किऊल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल भी बरामद कर ली है.

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार को अजगर की तरह निगल रही है BJP, अंग्रेजों जैसा है इसका चरित्र: सहनी

Add Zee News as a Preferred Source

एसडीपीओ (SDPO) शिवम कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह विवाद कीनोदी यादव और मुरकी यादव के बीच का है, जो आपस में गोतिया हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों से आवेदन मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गांव में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी है.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

TAGS

Lakhisarai news

Trending news

patna news
बेवफा पत्नीः पति ने चप्पल में फिट कर दिया GPS और बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों पकड़ा
nitish kumar
नीतीश कुमार को अजगर की तरह निगल रही है BJP, अंग्रेजों जैसा है इसका चरित्र: सहनी
Pakur news
पाकुड़ के हरटाकी टाल्ला में गूंजा 'जय मां काली', 150 साल पुरानी परंपरा के साथ पूजा
Pakur news
पाकुड़ के हरटाकी टाल्ला में गूंजा 'जय मां काली', 150 साल पुरानी परंपरा के साथ पूजा
Bihar politics
भले ही 20 साल तक CM रहे नीतीश पर मात्र एक ही कार्यकाल निर्बाध पूरा कर पाए!
Jharkhand Steel Factory Boiler Blast
रामगढ़ में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत, श्रम मंत्री ने दिया 21 लाख रुपये का चेक
Jharkhand Steel Factory Boiler Blast
रामगढ़ में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत, श्रम मंत्री ने दिया 21 लाख रुपये का चेक
Garhwa News
कहानी फिल्मी है पर है बहुत चटाकेदार! पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो...
Garhwa News
कहानी फिल्मी है पर है बहुत चटाकेदार! पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो...
PU Entrance Exam 2026-30
स्टूडेंट्स को रास आ रहा पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन का एंट्रेंस वाला नियम