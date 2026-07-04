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Zee बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर: लखीसराय में टॉप-10 वांटेड अपराधियों में शामिल रेत माफिया नितेश गिरफ्तार

ZEE Bihar Impact: जी बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. लखीसराय में टॉप-10 वांटेड अपराधियों में शामिल रेत माफिया नितेश गिरफ्तार कर लिया गया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:55 AM IST
Zee बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर: लखीसराय में टॉप-10 वांटेड अपराधियों में शामिल रेत माफिया नितेश गिरफ्तार
Image Credit: Zee बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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