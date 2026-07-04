/Zee बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर: लखीसराय में टॉप-10 वांटेड अपराधियों में शामिल रेत माफिया नितेश गिरफ्तार

लखीसराय में जी बिहार-झारखंड की एक रिपोर्ट का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है. जी बिहार-झारखंड द्वारा अवैध रेत खनन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई. तेतरहट पुलिस ने किउल थाना क्षेत्र के लाखोचक गांव से नितेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो जिले के 'टॉप टेन' मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल रेत माफिया का एक सदस्य है. गिरफ्तार नितेश कुमार के खिलाफ किउल थाने में दो गंभीर मामले दर्ज हैं.