/Zee बिहार-झारखंड की खबर का बड़ा असर: लखीसराय में टॉप-10 वांटेड अपराधियों में शामिल रेत माफिया नितेश गिरफ्तार

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लखीसराय में जी बिहार-झारखंड की एक रिपोर्ट का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है. जी बिहार-झारखंड द्वारा अवैध रेत खनन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई. तेतरहट पुलिस ने किउल थाना क्षेत्र के लाखोचक गांव से नितेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो जिले के 'टॉप टेन' मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल रेत माफिया का एक सदस्य है. गिरफ्तार नितेश कुमार के खिलाफ किउल थाने में दो गंभीर मामले दर्ज हैं.
सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, इनमें 2 मार्च की वह घटना भी शामिल है, जब अवैध रेत खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान उसने पुलिस पर हमला किया, जब्त की गई गाड़ी ज़बरदस्ती छुड़ाई और वहां से भाग निकला. SDPO शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि बालू माफिया का सदस्य और जिले के 'टॉप टेन' वांटेड अपराधियों में शामिल नितेश कुमार घर लौट आया है.
पुलिस ने छापेमारी की और कर लिया गिरफ्तार
उन्होंने आगे बताया कि इस जानकारी के आधार पर तेतरहट पुलिस ने छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया. नितेश पर आरोप है कि उसने पहले रेत से लदे वाहन को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया था और भाग गया था. वह अपने साथियों के साथ मिलकर किउल नदी से अवैध रूप से रेत निकालने के काम में शामिल था.
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