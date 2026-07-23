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जी बिहार की खबर का असर: लखीसराय में कांवरिया वाहनों से पार्किंग-एंट्री फीस वसूली पर लगी रोक, DM ने जारी किया पत्र

लखीसराय में कांवरिया वाहनों से पार्किंग-एंट्री फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है. इसे लेकर DM ने पत्र जारी किया है. जी बिहार -झारखंड ने शहर के विद्यापीठ चौक स्थित स्टैंड पर कांवरिया वाहन से अवैध वसूली की खबर प्रमुखता से दिखाया था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 23, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:12 AM IST
जी बिहार की खबर का असर: लखीसराय में कांवरिया वाहनों से पार्किंग-एंट्री फीस वसूली पर लगी रोक, DM ने जारी किया पत्र
Image Credit: लखीसराय में कांवरिया वाहनों से पार्किंग-एंट्री फीस वसूली पर लगी रोक (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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