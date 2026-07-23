/जी बिहार की खबर का असर: लखीसराय में कांवरिया वाहनों से पार्किंग-एंट्री फीस वसूली पर लगी रोक, DM ने जारी किया पत्र

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लखीसराय में जी बिहार -झारखंड की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है. जी बिहार -झारखंड द्वारा कांवरिया वाहन से अवैध वसूली की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इसे लेकर डीएम शैलेन्द्र कुमार ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक लखीसराय जिले कांवरिया वाहनों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाएगी.
आदेश के अनुसार, श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया वाहनों से पार्किंग शुल्क, प्रवेश शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार की अवैध वसूली पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इसका अनुपालन करने को लेकर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिया है. दरअसल, जी बिहार -झारखंड ने शहर के विद्यापीठ चौक स्थित स्टैंड पर कांवरिया वाहन से अवैध वसूली की खबर प्रमुखता से दिखाया था.
जारी पत्र में लिखा है- श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगा. मेले के दौरान, कांवरिये लखीसराय जिले से होते हुए सुल्तानगंज तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं ताकि वे पवित्र जल ले सकें और फिर बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाकर पूजा-अर्चना कर सकें. श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुविधा के लिए, लखीसराय जिले के सभी अधिकृत सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं-
सभी संबंधित विभागीय अधिकारी, नगर पालिका कार्यकारी अधिकारी (नगर पालिका परिषद), ब्लॉक विकास अधिकारी, सर्कल अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) और संबंधित एजेंसियां इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: राज किशोर, लखीसराय