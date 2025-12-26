Advertisement
Jamui School Timing: जमुई में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

Jamui School Timing: बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए अब जमुई में DM ने कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. वही, कक्षा 5वीं से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाई  सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:14 AM IST

Jamui School Timing: जमुई में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश (फाइल फोटो)
Jamui School Timing: जमुई में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश (फाइल फोटो)

Jamui School Timing: जमुई जिले में अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है. जिला अधिकारी ने जमुई में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, जमुई जिले के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित), निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 05 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां आज से 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी.

आदेश का सख्ती से अनुपालन 
वहीं, कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाई सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सावधानी के साथ संचालित की जाएगी. बोर्ड परीक्षा को लेकर आयोजित की जा रही विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

रिपोर्ट: अभिषेक निर्ला

लखीसराय डीएम की मानवीय पहल
लखीसराय डीएम ने मानवीय पहल करते हुए भीषण शीतलहर एवं लगातार गिरते तापमान को देखते हुए डीएम मिथलेश मिश्र देर रात अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे. जहां शीतलहर से प्रभावित असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण अभियान जारी रखा. डीएम ने स्वयं अपने हाथों से जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाए. भ्रमण के दौरान डीएम ने देखा कि रेलवे स्टेशन परिसर में कई असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद लोग कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण खुले में सो रहे थे. उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही राहत प्रदान की और लोगों को कंबल ओढ़ाए. इस दौरान उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली.

यह भी पढ़ें: बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा

डीएम ने दिए ये निर्देश
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के इस मौसम में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं. डीएम ने आम नागरिकों से अपील की है कि ठंड के इस मौसम में यदि कहीं कोई असहाय, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति सहायता के अभाव में दिखे, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि उन्हें समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

रिपोर्ट: राज किशोर

