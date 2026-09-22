'ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए', जमुई कांड पर भाई वीरेंद्र बोले- जब तक चाबुक नहीं चलेगा...

राजद विधायक ने आगे कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी हों, उनका ट्रायल कराके तुरंत सजा दिलवाने का काम करें. आरोपियों को सजा दिलवाने की बात पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर लोगों में भय और डर खत्म होने की बात है, तो हां भय-डर तो खत्म हो ही गया है. कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कानून का जड़ मजबूत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जब तक कानून को चलाने वाले लोगों का चाबुक नहीं चलेगा, तो कानून व्यवस्था ऐसे ही रहेगी. उन्होंने सीएम सम्राट को सलाह देते हुए कहा कि चाबुक को मजबूत कीजिए, चाबुक चलाते रहिए. राजद विधायक ने कहा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन दोषियों पर पॉक्सो (POCSO) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. जो दोषी हैं, उसको पॉक्सो के तहत कार्रवाई करते हुए तुरंत जेल भेजना चाहिए.