'ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए', जमुई कांड पर भाई वीरेंद्र बोले- जब तक चाबुक नहीं चलेगा...

राज्य चुनें
जमुई में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. पूरे देश से अब आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है. इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी इस घटना पर गुस्सा जताते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है. भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमुई की घटना शर्मसार करने वाली है और हर पार्टी के लोगों ने इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और सरकार को घेरने का काम किया है. राजद विधायक ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हों, छेड़खानी कर रहे हों.
राजद विधायक ने आगे कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी हों, उनका ट्रायल कराके तुरंत सजा दिलवाने का काम करें. आरोपियों को सजा दिलवाने की बात पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर लोगों में भय और डर खत्म होने की बात है, तो हां भय-डर तो खत्म हो ही गया है. कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कानून का जड़ मजबूत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जब तक कानून को चलाने वाले लोगों का चाबुक नहीं चलेगा, तो कानून व्यवस्था ऐसे ही रहेगी. उन्होंने सीएम सम्राट को सलाह देते हुए कहा कि चाबुक को मजबूत कीजिए, चाबुक चलाते रहिए. राजद विधायक ने कहा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन दोषियों पर पॉक्सो (POCSO) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. जो दोषी हैं, उसको पॉक्सो के तहत कार्रवाई करते हुए तुरंत जेल भेजना चाहिए.
बिहार सरकार में सहयोगी लोजपा-रामविलास पार्टी ने भी सीएम सम्राट चौधरी से आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की है. खगड़िया से लोजपा-आर पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने भी अपराधियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कानूनी रूप से सिर्फ सजा नहीं दी जाए, जैसे पहले भी एनकाउंटर किए गए हैं इस विषय पर भी उसी तरह का संज्ञान लेने की जरूरत है. राजेश वर्मां ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के चलते बिहार बदनाम होता है.