Kiul-Jhajha Rail Route: ₹961 करोड़ से बनेगी किऊल-झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन, इन जिलों के किसानों की चमकेगी किस्मत!

Kiul-Jhajha 3rd Rail Line: बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने दिल्ली-हावड़ा मेन रेल रूट पर स्थित किऊल-झाझा रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बात की जानकारी दी है. केंद्र की ओर से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने पर सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. सीएम सम्राट ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात! मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केंद्र सरकार ने किऊल-झाझा के मध्य तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना 961.71 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार. सीएम सम्राट ने आगे लिखा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना बिहार में रेल अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगी, यातायात सुगम होगा, उद्योग एवं व्यापार को गति मिलेगी तथा राज्य की आर्थिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा. सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है.