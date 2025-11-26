Lakhisarai News: ITBP जवान ने पिता की हत्या करने के बाद खुद को भी मारी गोली, जानें क्या था कारण?

Lakhisarai ITBP Jawan Shot Himself: लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. यहां बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहा चेतन टोला में मंगलवार (25 नवंबर) की देर शाम एक आईटीबीपी जवान ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. जिससे उसकी भी घटनास्थल पर मौत हो गई. इस वारदात के बाद गांव में सनसनी मच गई. बताया जा रहा है कि मृतक ITBP जवान छुट्टी पर घर आया था. गांववालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पिता की हत्या करने के बाद जवान ने अपने पिता के बड़े भाई को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. पुलिस को पिता का शव घर के अंदर जबकि जवान का शव घर से कुछ दूरी पर दुर्गा स्थान के समीप पड़ा मिला. मृतक की पहचान चेतन टोला निवासी उदय सिंह वही आईटीबीपी जवान विकास कुमार बताया जा रहा है. लखीसराय एसपी और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर पड़ोसियों से पूछताछ की.

इस घटना को लेकर एसपी अजय कुमार ने बताया कि आईटीबीपी के जवान विकास कुमार अपने पिता की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई. घरेलू मैटर को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, हम लोग जांच कर रहे हैं. पिता को दो गोली लगी है, जबकि मृतक जवान के शव पर एक गोली का निशान है. घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद हुआ है. पिता की बॉडी के पास गोली के दो खोखे और मृतक के शव पास एक खोखा मिला है. पिस्टल लाइसेंसी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. शाम को खाने-पीने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था. पिता बीच-बचाव करने गया था, उसी में घटना हुई है. एफएसएल की टीम बुलाई गई है और घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- राज किशोर