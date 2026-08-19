/लखीसराय अशोक धाम भगदड़ की होगी जांच, ADM की अध्यक्षता में टीम गठित, 24 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट

Ashok Dham Temple: बिहार के लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर परिसर में बीते दो दिन पहले यानि सावन के तिससरे सोमवार 17 अगस्त को जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच अचानक अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. इस भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 श्रद्धालु घायल हुए हैं. इस घटना को लेकर लखीसराय जिले प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. टीम को घटना के कारणों, घटनाक्रम तथा प्रशासनिक और व्यवस्थागत पहलुओं की प्रारंभिक जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है.



लखीसराय समाहरणालय की जिला गोपनीय शाखा से जारी आदेश के अनुसार, जांच टीम को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर के पास किन परिस्थितियों में भगदड़ की स्थिति बनी और इसके पीछे क्या कारण रहे. इसके अलावा भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की जाएगी.