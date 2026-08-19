Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH lakhisarai
  • /लखीसराय अशोक धाम भगदड़ की होगी जांच, ADM की अध्यक्षता में टीम गठित, 24 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट

लखीसराय अशोक धाम भगदड़ की होगी जांच, ADM की अध्यक्षता में टीम गठित, 24 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट

Ashok Dham Temple: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को जलाभिषेक के दौरान हुई भगदड़ में सात श्रद्धालुओं की मौत और 25 के घायल होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 19, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:31 PM IST
लखीसराय अशोक धाम भगदड़ की होगी जांच, ADM की अध्यक्षता में टीम गठित, 24 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट
Image Credit: लखीसराय अशोक धाम भगदड़ की होगी जांच, ADM की अध्यक्षता में टीम गठित (zee media)

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
व्यवस्था कितनी अंधी है? सरकार के एक फैसले से 12 साल से नौकरी करने वाले रोड पर आ गए!
2
3
4
5