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मंदिर में करंट फैलने की अफवाह, बैरिकेडिंग टूटने से मची भगदड़, 7 की मौत, 5 प्वॉइंट में जानिए कैसे हुआ लखीसराय हादसा

लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सोमवार की सुबह आस्था और श्रद्धा का माहौल पल भर में चीख-पुकार में बदल गया. सावन महीने के दौरान जलाभिषेक के लिए जुटी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के बीच अचानक फैली एक अफवाह ने भयावह रूप ले लिया. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई.

Written ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:51 AM IST
मंदिर में करंट फैलने की अफवाह, बैरिकेडिंग टूटने से मची भगदड़, 7 की मौत, 5 प्वॉइंट में जानिए कैसे हुआ लखीसराय हादसा
Image Credit: (Photo-AI) मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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