/लखीसराय में ATM स्वैपिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 3.36 लाख की ठगी का खुलासा, कई राज्यों में दर्ज हैं केस

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Lakhisarai News: लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबैया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एटीएम स्वैपिंग कर ठगी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका जिले से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चंदन सिंह गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में चार, पटना में दो, वैशाली में तीन, सुपौल में एक, गया में दो और झारखंड के रामगढ़ थाना में एक मामला दर्ज है.
एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 20 जुलाई को कबैया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अमहरा थाना क्षेत्र के मोरमा गांव निवासी रोहित कुमार का एटीएम कार्ड पैसे निकालने के दौरान मशीन में फंस गया था. एटीएम के पास चिपकाए गए फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद ठगों ने उन्हें जमुई मोड़ बुला लिया. इसी दौरान शातिर ठगों ने एटीएम कार्ड निकाल लिया और अलग-अलग माध्यमों से उनके खाते से कुल 3 लाख 36 हजार रुपये की निकासी कर ली.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. टीम ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चंदन सिंह की पहचान की और उसके गया स्थित घर पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने उसके घर से 49,500 रुपये नकद, घटना के दिन पहनी गई टी-शर्ट और चप्पल, एक मोबाइल फोन, लोहे का प्लास समेत अन्य सामान बरामद किया. हालांकि, पुलिस को देखते ही चंदन सिंह मौके से फरार हो गया.
इसके बाद एसआईटी लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चंदन सिंह अपने परिवार के साथ देवघर जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि चंदन सिंह की गिरफ्तारी के बाद एटीएम स्वैपिंग से जुड़े कई अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है.
रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर