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लखीसराय में ATM स्वैपिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 3.36 लाख की ठगी का खुलासा, कई राज्यों में दर्ज हैं केस

Lakhisarai News: लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने ATM स्वैपिंग कर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर बिहार और झारखंड के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:42 AM IST
लखीसराय में ATM स्वैपिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 3.36 लाख की ठगी का खुलासा, कई राज्यों में दर्ज हैं केस
Image Credit: लखीसराय में ATM स्वैपिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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