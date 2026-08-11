/लखीसराय में ATM स्वैपिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 3.36 लाख की ठगी का खुलासा, कई राज्यों में दर्ज हैं केस

Lakhisarai News: लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबैया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एटीएम स्वैपिंग कर ठगी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका जिले से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चंदन सिंह गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में चार, पटना में दो, वैशाली में तीन, सुपौल में एक, गया में दो और झारखंड के रामगढ़ थाना में एक मामला दर्ज है.