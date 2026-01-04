Advertisement
Lakhisarai Weather: शीतलहर के चलते लखीसराय में 8 जनवरी तक स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

Lakhisarai Weather: लखीसराय में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है, वहीं जिला प्रशासन ने 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:26 PM IST

Lakhisarai Weather: उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी जिलों में महसूस किया जाने लगा है. लखीसराय सहित आसपास के इलाकों में ठंड ने अचानक तीखा रुख देखने को मिला है. सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं ने लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर दिया है, वहीं तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने जिले में अगले दो दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है. कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है और खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है.

प्रशासन अलर्ट, स्कूलों को बंद रखने का आदेश
शीतलहर के खतरे को देखते हुए लखीसराय जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आठ जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. इस आदेश के दायरे में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, ताकि छोटे बच्चों को ठंड से होने वाले संभावित खतरे से बचाया जा सके.

ये भी पढ़ें: कटिहार में 6 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतलहर की स्थिति को देखते हुए DM ने दिया आदेश

9 और उससे ऊपर कक्षाओं की पढ़ाई जारी
हालांकि, कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां आवश्यक सावधानियों के साथ जारी रहेंगी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करेंगे.

लोगों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने आम लोगों से ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने गर्म कपड़े पहनने, अलाव का सहारा लेने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है, ताकि शीतलहर के दुष्प्रभाव से बचा जा सके.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर

