Lakhisarai Crime: बड़हिया पुस्तक विक्रेता शत्रुध्न साव हत्याकांड, दो अपराधी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

Bihar Crime News: बिहार के लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़हिया के चर्चित पुस्तक विक्रेता शत्रुघ्न साव की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. Special Investigation Team (SIT) ने इस हाईप्रोफाइल कांड के दो अपराधियों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे रंगदारी का मामला सामने आया है, जबकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है. पुलिस ने आरोपी से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए हैं और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

गिरफ्तार अपराधी की पहचान लक्ष्मीनारायण और सोनू झा के रूप में हुई है. लक्ष्मीनारायण पर दो तो वहीं सोनू झा पर कुल आठ संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए दो देशी पिस्टल, दो मैगजीन,तीन जिंदा कारतुस,दो मोबाइल फोन,एक बाइक , सीसीटीवी फुटेज और घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहना हुआ कपड़ा को भी बरामद किया है. जबकि इस हत्याकांड का मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

SP अजय कुमार ने बताया कि बीते 22 अगस्त को बड़हिया पुलिस को सूचना मिली थी कि किताब दुकानदार शत्रुध्न साव जब बड़हिया से दुकान बंद करके अपने घर लोहरा लौट रहे थे. उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बड़हिया में छापेमारी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया.

कड़ी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि इनके गिरोह के द्वारा किताब दुकानदार से पांच लाख की रंगदारी मांगी गई थी.लेकिन मृतक दुकानदार के द्वारा मात्र डेढ़ लाख ही रुपए दिया गया था. अपराधियों के द्वारा लगातार पैसे की डिमांड किया जा रहा था. पैसा नहीं देने पर अपराधियों ने इसकी हत्या की साजिश रच डाली. हालांकि अभी तक मुख्य अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के लिए Special Investigation Team लगातार छापेमारी में जुटी है.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर