/लखीसराय में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त

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Lakhisarai News: लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. तेतरहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बालू खनन और ढुलाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा है. थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नोनगढ़ गांव स्थित क्यूल नदी घाट पर छापेमारी कर अवैध बालू से लदे पांच ट्रैक्टर और दो ट्रेलर जब्त किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है.
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नोनगढ़ गांव के पास क्यूल नदी घाट से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घाट पर छापेमारी की. पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद ट्रैक्टर चालक अपने-अपने वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने मौके पर खड़े सभी वाहनों को कब्जे में ले लिया.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध बालू से लदे पांच ट्रैक्टर और दो ट्रेलर जब्त किए. सभी वाहनों को तेतरहाट थाना लाया गया है. थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. जब्त वाहनों के मालिकों, अज्ञात चालकों और अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और अवैध खनन से जुड़े सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. गौरतलब है कि क्यूल नदी से लगातार अवैध बालू खनन की शिकायतें मिल रही थीं. पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में भय का माहौल है, जबकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है.
रिपोर्ट: राज किशोर