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लखीसराय में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त

Lakhisarai News: लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्यूल नदी घाट से बालू लदे 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त किए हैं. पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:14 AM IST
लखीसराय में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त
Image Credit: लखीसराय में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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