/लखीसराय में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर जब्त

Lakhisarai News: लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. तेतरहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बालू खनन और ढुलाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा है. थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नोनगढ़ गांव स्थित क्यूल नदी घाट पर छापेमारी कर अवैध बालू से लदे पांच ट्रैक्टर और दो ट्रेलर जब्त किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है.