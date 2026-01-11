Advertisement
काम करो या कार्रवाई झेलो! मंत्री विजय सिन्हा के अल्टीमेटम के बाद लखीसराय में एक्टिव हुए अधिकारी, पेंडिंग फाइलों का ढेर खत्म

Lakhisarai Land Cases: लखीसराय में जमीन से जुड़े लंबित मामलों का निपटान मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त रुख के बाद तेजी से हो रहा है. अंचल और अपर समाहर्ता कार्यालयों में फाइलों की मॉनिटरिंग और समयबद्ध दाखिल-खारिज प्रक्रिया लागू की गई. 15 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक कुल 1,579 आवेदन निपटाए गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:06 AM IST

काम करो या कार्रवाई झेलो! मंत्री विजय सिन्हा के अल्टीमेटम के बाद एक्टिव हुए अधिकारी
काम करो या कार्रवाई झेलो! मंत्री विजय सिन्हा के अल्टीमेटम के बाद एक्टिव हुए अधिकारी

Lakhisarai Land Cases: लखीसराय जिले में जमीन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर महीनों से आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं. लोगों को अपनी फाइलों के निपटारे के लिए अंचल कार्यालयों का लगातार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है. उपमुख्यमंत्री-सह-राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त रुख और निर्देशों के बाद लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होने लगा है. मंत्री ने छह महीने से अधिक समय से पेंडिंग पड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी, जिससे अंचल कार्यालयों में काम की रफ्तार बढ़ गई है और आम जनता को अपनी फाइलों के निष्पादन में राहत मिलने लगी है. मंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों द्वारा समयबद्ध दाखिल-खारिज की समीक्षा और मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है. इसके बाद लोगों में उम्मीद जाग गई है कि जल्द ही उनके जमीन से जुड़े मामले निपट जाएंगे और लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों से निजात मिलेगी.

अंचल कार्यालयों में तेजी से हो रहा निपटारा
अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर 2025 को भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के महज 20 दिनों में दाखिल-खारिज के 1,579 मामलों का निपटारा किया गया. हालांकि अभी भी 2,981 आवेदन लंबित हैं, जिनके निष्पादन के लिए रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि मंत्री के निर्देश के बाद राजस्व सेवाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है.

आम लोगों को मिली राहत और उम्मीद
अंचल कार्यालय पहुंच रहे फरियादियों ने भी मंत्री के सख्त निर्देशों का स्वागत किया. भगवान राय ने कहा कि पहले महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब हमारी फाइल खुली है और काम आगे बढ़ रहा है. उम्मीद है अब जल्द समाधान मिलेगा, वहीं राकेश कुमार ने बताया कि मंत्री के निर्देश के बाद अंचल कार्यालय में सुनवाई नियमित हो रही है. पहले बहुत परेशानी होती थी, अब राहत मिल रही है.

आनलाइन दाखिल-खारिज आवेदनों की स्थिति 
जिले में ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदनों की स्थिति भी तेजी से सुधर रही है. 15 दिसंबर 2025 तक कुल लंबित आवेदन 3,241 थे. 15 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक नए 1,419 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे 8 जनवरी तक कुल लंबित आवेदन 2,981 रह गए. इसी अवधि में 1,579 आवेदन निपटाए गए. अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और मिशन मोड में काम जारी है. अब यह देखना बाकी है कि कितनी तेजी से बाकी बचे हजारों मामलों का निपटान होगा और आम लोगों को पूर्ण राहत मिलेगी.

रिपोर्ट: राज किशोर

