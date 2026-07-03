/लखीसराय: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं बड़ी दरारें

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Lakhisarai News: ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन निर्माण पूरा होने के साथ ही विवादों में घिर गया है. रामगढ़ चौक प्रखंड के बिलो पंचायत में बने इस भवन की दीवारों और कई हिस्सों में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं. भवन की स्थिति देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण के दौरान संवेदक ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया. उनका कहना है कि निर्माण कार्य में कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण भवन तैयार होते ही उसमें दरारें उभर आईं. लोगों का आरोप है कि समय रहते गुणवत्ता की जांच नहीं होने से यह स्थिति पैदा हुई.
स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अधिकारियों ने निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण नहीं किया और स्पष्ट खामियों के बावजूद प्रशासनिक दबाव में भवन को पंचायत के हवाले कर दिया गया. इससे सरकारी धन के दुरुपयोग और निगरानी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.
ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने सरकारी भवन में शुरुआत से ही दरारें आना बेहद गंभीर मामला है. अब सभी की नजर प्रशासन पर है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.
रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर