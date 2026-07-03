/लखीसराय: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं बड़ी दरारें

Lakhisarai News: ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन निर्माण पूरा होने के साथ ही विवादों में घिर गया है. रामगढ़ चौक प्रखंड के बिलो पंचायत में बने इस भवन की दीवारों और कई हिस्सों में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं. भवन की स्थिति देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.