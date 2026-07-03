Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH lakhisarai
  • /लखीसराय: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं बड़ी दरारें

लखीसराय: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं बड़ी दरारें

Lakhisarai News: लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित बिलो पंचायत में करीब 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने पंचायत सरकार भवन में निर्माण पूरा होते ही बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं. ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:49 AM IST
लखीसराय: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं बड़ी दरारें
Image Credit: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया पंचायत भवन, बनने के साथ ही दीवारों में दिखने लगीं दरारेंSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भरत तिवारी के परिजनों से मिलने जाएंगे चिराग पासवान, बोले-हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे
Chirag Paswan5:28 PM IST
2
Sunny KumarJul 02
3
‬ Muzaffarpur NewsJul 02
4
Madhubani NewsJul 02
5
Bettiah PoliceJul 02