Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2966290
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

Lakhisarai News: छट्‌ठू महतो हत्याकांड का बड़ा खुलासा, साली और साढ़ू गिरफ्तार

Lakhisarai News: लखीसराय पुलिस ने छट्‌ठू महतो हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने मृतक की साली ललिता देवी और साढ़ू सुलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वजह बताई कि मृतक लगातार अश्लील हरकतें करता था, जिससे तंग आकर उन्होंने हत्या कर दी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:59 PM IST

Trending Photos

छट्‌ठू महतो हत्याकांड का बड़ा खुलासा, साली और साढ़ू गिरफ्तार
छट्‌ठू महतो हत्याकांड का बड़ा खुलासा, साली और साढ़ू गिरफ्तार

Lakhisarai News: मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा चंद्र टोला निवासी छट्‌ठू महतो हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. पुलिस ने मृतक की साली ललिता देवी और साढ़ू सुलेन्द्र सिंह उर्फ सुलेन्द्र बिंद को बरौनी स्टेशन से गिरफ्तार किया. मृतक की पत्नी अंजली देवी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दोनों सहित तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने लगातार चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान आरोपियों को दिल्ली भागने से पहले दबोच लिया.

पूछताछ में ललिता देवी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि मृतक छट्‌ठू महतो उस पर लगातार अश्लील हरकतें करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी. इस स्थिति से तंग आकर उसने अपने पति के साथ मिलकर 12 अक्टूबर की रात आम के बगीचे में लोहे के दाबिल से गला काट कर हत्या कर दी और शव को वहीं फेंककर फरार हो गए. इस खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

ये भी पढ़ें: सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आगामी बिहार चुनाव के बीच जमुई में दो कंटेनर बम बरामद

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी अजय कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त हथियार, घटना के समय पहने गए कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किए. एसडीपीओ शिवम कुमार, थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार, डीआईयू टीम और अन्य पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल थे.

पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी की भी तलाश की जा रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद है. पुलिस का यह अभियान यह संदेश देता है कि अपराध चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, कानून उसे छोड़ता नहीं. मृतक के परिजनों ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है. इस मामले ने स्थानीय लोगों में भी चिंता और आक्रोश पैदा किया है. पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाने को दें.

इनपुट: राज किशोर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Lakhisarai crime news

Trending news

Kishangan News
Kishanganj: सोशल मीडिया पर सांसद जावेद आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट
Muzaffarpur News
जहरीली शराब पीकर अंधा हुआ शख्स अब बना शराब कारोबारी, पुलिस ने किया खुलासा
Muzaffarpur News
Muzaffarpur News: तहखाने वाले ट्रक से 1.25 करोड़ कीमत के 250 किलो गांजा बरामद
Jharkhand crime
वेतन बढ़ाने के लिए विवाद, सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से की हत्या
bihar chunav 2025
रजनीश यादव Vs प्रवीण कुशवाहा: कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद भीड़ गए
bihar chunav 2025
किशनगंज में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक: AIMIM के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को टिकट
Bihar News
NIA ने बिहार के मजदूर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, लश्कर ए तैयबा से संबंध
Ghatsila by-election
घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन
Jan Suraj Party
जन सुराज पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, PK का नाम सबसे ऊपर
Parbatta assembly
कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, अबJDU-RJD के बीच जंग