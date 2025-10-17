Lakhisarai News: मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा चंद्र टोला निवासी छट्‌ठू महतो हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. पुलिस ने मृतक की साली ललिता देवी और साढ़ू सुलेन्द्र सिंह उर्फ सुलेन्द्र बिंद को बरौनी स्टेशन से गिरफ्तार किया. मृतक की पत्नी अंजली देवी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दोनों सहित तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने लगातार चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान आरोपियों को दिल्ली भागने से पहले दबोच लिया.

पूछताछ में ललिता देवी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि मृतक छट्‌ठू महतो उस पर लगातार अश्लील हरकतें करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी. इस स्थिति से तंग आकर उसने अपने पति के साथ मिलकर 12 अक्टूबर की रात आम के बगीचे में लोहे के दाबिल से गला काट कर हत्या कर दी और शव को वहीं फेंककर फरार हो गए. इस खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

ये भी पढ़ें: सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आगामी बिहार चुनाव के बीच जमुई में दो कंटेनर बम बरामद

एसपी अजय कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त हथियार, घटना के समय पहने गए कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किए. एसडीपीओ शिवम कुमार, थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार, डीआईयू टीम और अन्य पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल थे.

पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी की भी तलाश की जा रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद है. पुलिस का यह अभियान यह संदेश देता है कि अपराध चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, कानून उसे छोड़ता नहीं. मृतक के परिजनों ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है. इस मामले ने स्थानीय लोगों में भी चिंता और आक्रोश पैदा किया है. पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाने को दें.

इनपुट: राज किशोर

