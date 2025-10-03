Advertisement
Lakhisarai News: देश का सबसे बड़ा सोलर पावंर प्लांट बनकर तैयार, CM नीतीश कुमार कल करेंगे उद्घाटन

Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय में देश का सबसे बड़ा सोलर पावंर प्लांट बनकर अब पूरी तरह तैयार हो गया है. 1400 करोड़ की लागत से बना इस प्लांट का उद्घाटन कल यानी 4 अक्टूबर को CM नीतीश कुमार करेंगे. वहीं लखीसराय डीएम मिथलेश मिश्र ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा बैट्री स्टोरेज क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट, जो अब ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है.

देश का सबसे बड़ा सोलर पावंर प्लांट का उद्घाटन कल नीतीश कुमार करेंगे
Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय में भारत का सबसे बड़ा बैट्री स्टोरेज क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट अब बनकर तैयार हो चुका है. बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित यह सोलर पावर प्लांट न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. ट्रायल के दौरान यहां से 13 मेगावाट बिजली हवेली खड़गपुर ग्रिड को सप्लाई की जा रही है. 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. लखीसराय के कजरा में 1262 एकड़ में फैला यह सोलर पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा बैट्री आधारित सोलर सिस्टम है. करीब 1400 करोड़ की लागत से तैयार इस परियोजना से पहले फेज में 185 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जिसे सलौनाचक और हवेली खड़गपुर ग्रिड को सप्लाई किया जाएगा.

इस परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर देवाशीष घोष ने बताया कि इस सोलर पैनल का लाइफ साइकिल 25 साल का होगा, वहीं बैट्री स्टोरेज 12 साल तक चलेगा. इस दौरान 10 साल तक एल एंड टी कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी.

ये भी पढ़ें: Bihar: CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के 534 प्रखंडों में बनेंगे सब्जी केंद्र

वहीं चीफ इंजीनियर अरबिंद कुमार ने बताया कि यह देश का सबसे बड़ा बैट्री स्टोरेज कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट है. फिलहाल ट्रायल के तहत 13 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है. 4 अक्टूबर के बाद यह प्लांट पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करेगा. यहां एडवांस्ड बैट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिससे दिन में सोलर पावर को स्टोर कर रात में भी बिजली दी जा सकेगी. इससे ग्रिड को 24 घंटे स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी. परियोजना पूरी तरह हरित ऊर्जा पर आधारित है. इसके शुरू होने से बिहार और पूर्वी भारत को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी.

लखीसराय डीएम मिथलेश मिश्र ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा बैट्री स्टोरेज क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट, जो अब ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है. 4 अक्टूबर को इसके औपचारिक उद्घाटन के साथ बिहार देश के ऊर्जा मानचित्र पर और मजबूत छाप छोड़ेगा.

