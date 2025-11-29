लखीसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी सोनू सिंह सहित दो गिरफ्तार

लखीसराय में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही पुलिस प्रशासन तेजी से सक्रिय हो गया है. जिले की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की कार्रवाई का सीधा असर मैदान में दिखने लगा है. खासकर दियारा इलाके में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने जोरदार मोर्चा खोल दिया है.

मेदनी चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दियारा क्षेत्र में लंबे समय से आतंक मचा रहे और जिले के टॉप टेन अपराधियों में शामिल कुख्यात सोनू कुमार और उसके भाई राजू कुमार को अवगिल गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों की गिरफ्तारी को जिले की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों भाइयों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं और ये लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने सोनू और राजू के पास से एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए. पुलिस का कहना है कि दोनों किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, तभी सूचना के आधार पर उन्हें घेरकर पकड़ा गया. बरामद हथियार यह साबित करता है कि दोनों अपराध करने की फिराक में थे.

गिरफ्तार सोनू सिंह पर सूर्यगढ़ा और मेदनी चौकी थाना क्षेत्रों में हथियार, रंगदारी और लूट से जुड़े एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. वहीं उसके भाई राजू कुमार पर आठ मामले दर्ज हैं. दोनों की आपराधिक गतिविधियों के कारण स्थानीय लोग भी काफी परेशान रहते थे.

एसपी अजय कुमार ने बताया कि सोनू सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूर्यगढ़ा और मेदनी चौकी थाना की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. गुप्त सूचना मिली कि दोनों भाई अवगिल नंदपुर बांध के पास हथियार के साथ मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. वर्तमान में पुलिस दोनों से सख्त पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संबंध किन-किन अपराधियों से हैं और आगे किस वारदात की योजना थी.

इनपुट- राज किशोर मधुकर

