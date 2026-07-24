/लखीसराय में STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: बाप-बेटे समेत तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, 70 कारतूस और पिस्टल बरामद

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Lakhisarai News: लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र में STF पटना और कवैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने बाप-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से एक देशी पिस्टल, 70 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन, 33 हजार रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
SDPO शिवम कुमार ने बताया कि STF पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर नया बाजार स्थित मकुना वार्ड-29 में रामेश्वर महतो के घर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 70 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद की. पूछताछ में रामेश्वर महतो ने अवैध हथियारों के कारोबार में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने बेटे साकेत कुमार का नाम भी बताया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
दोनों आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने वार्ड-17 निवासी दुर्गा मंडल के घर छापेमारी की. वहां से हथियारों की बिक्री से जुड़े 33 हजार रुपये नकद और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए. इसके बाद पुलिस ने दुर्गा मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया. बरामद मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी करीब डेढ़ वर्ष से अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के धंधे में सक्रिय थे. मामले के खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस की खुफिया व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि STF को इस नेटवर्क की सूचना मिल सकती थी, तो स्थानीय स्तर पर यह गतिविधि इतने लंबे समय तक कैसे जारी रही. फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: राज किशोर