/लखीसराय में STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: बाप-बेटे समेत तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, 70 कारतूस और पिस्टल बरामद

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी करीब डेढ़ वर्ष से अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के धंधे में सक्रिय थे. मामले के खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस की खुफिया व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि STF को इस नेटवर्क की सूचना मिल सकती थी, तो स्थानीय स्तर पर यह गतिविधि इतने लंबे समय तक कैसे जारी रही. फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है.