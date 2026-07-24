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लखीसराय में STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: बाप-बेटे समेत तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, 70 कारतूस और पिस्टल बरामद

Lakhisarai News: लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में STF पटना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ. बाप-बेटे समेत तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:18 AM IST
लखीसराय में STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: बाप-बेटे समेत तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, 70 कारतूस और पिस्टल बरामद
Image Credit: लखीसराय में STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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