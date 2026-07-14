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लखीसराय में निलंबित ड्रग इंसेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब के नशे में गिरफ्तार, सोमवार को उत्पाद विभाग ने धरा

Lakhisarai News: लखीसराय में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को कथित तौर पर शराब के नशे में गिरफ्तार किया. मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने का दावा किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:48 AM IST
लखीसराय में निलंबित ड्रग इंसेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब के नशे में गिरफ्तार, सोमवार को उत्पाद विभाग ने धरा
Image Credit: लखीसराय में निलंबित ड्रग इंसेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब के नशे में गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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