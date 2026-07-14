/लखीसराय में निलंबित ड्रग इंसेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब के नशे में गिरफ्तार, सोमवार को उत्पाद विभाग ने धरा

Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. उत्पाद विभाग की टीम ने लखीसराय के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है. उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक कुमार राम नया बाजार स्थित गौशाला गली में अपने किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की और उन्हें कथित तौर पर नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया.