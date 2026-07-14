/लखीसराय में निलंबित ड्रग इंसेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब के नशे में गिरफ्तार, सोमवार को उत्पाद विभाग ने धरा

राज्य चुनें
Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. उत्पाद विभाग की टीम ने लखीसराय के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है. उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक कुमार राम नया बाजार स्थित गौशाला गली में अपने किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की और उन्हें कथित तौर पर नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया.
उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि होने की बात कही गई. इसके बाद उन्हें उत्पाद थाना लाया गया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस दौरान थाना परिसर में भी उनके हंगामा करने की बात सामने आई है.
दीपक कुमार राम कुछ माह पहले उस समय भी चर्चा में आए थे, जब सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था. उस मामले को लेकर भी उनका नाम सुर्खियों में रहा था. इसके अलावा रामगढ़ चौक थाना में उनके खिलाफ एक अन्य मामले में पहले से प्राथमिकी भी दर्ज है.
फिलहाल दीपक कुमार राम निलंबित चल रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक महकमे में भी इस कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है. उत्पाद विभाग का कहना है कि मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर