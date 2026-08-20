/लखीसराय में टोटो चालक सचिन की संदिग्ध हालात में मौत, झाड़ी से मिला शव, पुलिस ने एक महिला को लिया हिरासत में

Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबैया थाना क्षेत्र के मकुना गांव के समीप पुल के पास झाड़ी से एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान वार्ड नंबर 19 स्थित यादव टोला निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सचिन टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. युवक का शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई.