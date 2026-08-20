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लखीसराय में टोटो चालक सचिन की संदिग्ध हालात में मौत, झाड़ी से मिला शव, पुलिस ने एक महिला को लिया हिरासत में

Lakhisarai News: लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में मकुना गांव के समीप झाड़ी से टोटो चालक सचिन कुमार का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मौके से दो बोरे बरामद किए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:49 PM IST
लखीसराय में टोटो चालक सचिन की संदिग्ध हालात में मौत, झाड़ी से मिला शव, पुलिस ने एक महिला को लिया हिरासत में
Image Credit: लखीसराय में टोटो चालक सचिन की संदिग्ध हालात में मौत, झाड़ी से मिला शव (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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