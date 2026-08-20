/लखीसराय में टोटो चालक सचिन की संदिग्ध हालात में मौत, झाड़ी से मिला शव, पुलिस ने एक महिला को लिया हिरासत में

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Lakhisarai News: बिहार के लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबैया थाना क्षेत्र के मकुना गांव के समीप पुल के पास झाड़ी से एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान वार्ड नंबर 19 स्थित यादव टोला निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सचिन टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. युवक का शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई.
परिजनों ने सचिन की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंके जाने का आरोप लगाया है. घटना की सुचना मिलते ही कबैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से दो बोरे भी बरामद किए हैं, जिसके बाद मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. पुलिस घटनास्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी है.
इसी बीच सोनम उर्फ सोनाली नाम की एक महिला कबैया थाना पहुंची. इसके बाद पुलिस और परिजनों की ओर से उस पर हत्या करवाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, महिला पर लगाए गए आरोपों की पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से बरामद साक्ष्यों के अधार पर युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. साथ ही हत्या की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है. सचिन की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: राज कुमार मधुकर