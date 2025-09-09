लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी
लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी

Bihar Train Accident News: बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. लखीसराय में एक मालगाड़ी किउल यार्ड में डिरेल हो गई. हालांकि, हावड़ा और पटना रूट और भागलपुर के तरफ चलने बाली गाड़िया बाधित नहीं हुई है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 09, 2025, 12:45 PM IST

लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा
लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा

Lakhisarai Train Accident: लखीसराय में हावड़ा और पटना रूट के किउल स्टेशन के यार्ड में गयाजी के तरफ से सीमेंट लेकर किउल स्टेशन आ रही मालगाड़ी किउल यार्ड में डिरेल हो गई. हालांकि, हावड़ा और पटना रूट और भागलपुर के तरफ चलने बाली गाड़िया बाधित नहीं हुई है. सभी गाड़िया चल रही है. ये सीमेंट लोड मालगाड़ी में सीमेंट लोड था. किउल स्टेशन यार्ड में उतरना था. 

पहिया और डिब्बा दोनों अलग अलग हो गए

ये घटना 10 बजकर 40 मिनट की है. मालगाड़ी पीछे से गार्ड बोगी से सातवां बोगी के आगे तीन डिब्बा पटरी से नीचे उतर गई. मालगाड़ी का दो डिब्बा रेल का पहिया और डिब्बा दोनों अलग अलग हो गया. 

अभी पता कर रहे है, कैसे घटना हुई?

रेलवे के किउल के अधिकारी पदाधिकारी किउल आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का मुआयना में जुटे है. अभी पता कर रहे है कैसे घटना हुई. घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारी घटना के बारे में अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे. 

गयाजी से किउल का था लोड

वहीं, वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है. रेल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर अपने काम पर जुट गये है. मालगाड़ी का गार्ड बबलू कुमार ने बताया की ड्राइवर से बोले कि प्रेसर ड्राप हो गया है. जब हम देखे तो गाड़ी डिरेल हो गया था. गयाजी से किउल का लोड था.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Train Accident: बिहार में फिर ट्रेन हादसा! मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरकर बस्ती में घुसेबिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar News

