लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी

Lakhisarai Train Accident: लखीसराय में हावड़ा और पटना रूट के किउल स्टेशन के यार्ड में गयाजी के तरफ से सीमेंट लेकर किउल स्टेशन आ रही मालगाड़ी किउल यार्ड में डिरेल हो गई. हालांकि, हावड़ा और पटना रूट और भागलपुर के तरफ चलने बाली गाड़िया बाधित नहीं हुई है. सभी गाड़िया चल रही है. ये सीमेंट लोड मालगाड़ी में सीमेंट लोड था. किउल स्टेशन यार्ड में उतरना था.

पहिया और डिब्बा दोनों अलग अलग हो गए

ये घटना 10 बजकर 40 मिनट की है. मालगाड़ी पीछे से गार्ड बोगी से सातवां बोगी के आगे तीन डिब्बा पटरी से नीचे उतर गई. मालगाड़ी का दो डिब्बा रेल का पहिया और डिब्बा दोनों अलग अलग हो गया.

अभी पता कर रहे है, कैसे घटना हुई?

रेलवे के किउल के अधिकारी पदाधिकारी किउल आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का मुआयना में जुटे है. अभी पता कर रहे है कैसे घटना हुई. घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारी घटना के बारे में अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे.

गयाजी से किउल का था लोड

वहीं, वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है. रेल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर अपने काम पर जुट गये है. मालगाड़ी का गार्ड बबलू कुमार ने बताया की ड्राइवर से बोले कि प्रेसर ड्राप हो गया है. जब हम देखे तो गाड़ी डिरेल हो गया था. गयाजी से किउल का लोड था.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

