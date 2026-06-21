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लखीसराय में NEET परीक्षा के बीच बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 9 स्कॉलर गिरफ्तार

लखीसराय में आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए केंद्रीय विद्यालय और राजकीय हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्रों से 9 ऐसे स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया है जो दूसरे छात्रों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:55 PM IST
लखीसराय में NEET परीक्षा के बीच बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 9 स्कॉलर गिरफ्तार
Image Credit: लखीसराय नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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