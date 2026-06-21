बिहार के लखीसराय में NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने अब तक 9 स्कॉलर को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है. जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए स्कॉलर्स को केंद्रीय विद्यालय, लखीसराय एवं +2 राजकीय हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, लखीसराय परीक्षा केंद्रों से रंगे हाथों पकड़ा गया है. इस कार्रवाई के बाद कई अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.