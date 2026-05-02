पिस्टल ताने खड़े रहे थानेदार, फिर भी पुलिस से आरोपी को छीन ले गई भीड़, लखीसराय में बवाल हो गया

Lakhisarai News: लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के पथुआ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब फरार आरोपी इंदल भगत को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों की भीड़ हावी हो गई. थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को दबोचा ही था कि अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस के हाथों से आरोपी को जबरन छुड़ा लिया.

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान थानाध्यक्ष के हाथ में पिस्टल होने के बावजूद भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आई. भीड़ ने न सिर्फ आरोपी को छुड़ाया, बल्कि थानाध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार भी किया.

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी गई.

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बताया जा रहा है कि इंदल भगत पर मारपीट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन भीड़ ने पूरी कार्रवाई पर पानी फेर दिया.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

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