Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3201501
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

पिस्टल ताने खड़े रहे थानेदार, फिर भी पुलिस से आरोपी को छीन ले गई भीड़, लखीसराय में बवाल हो गया

Lakhisarai Crime News: लखीसराय में बेखौफ भीड़ ने पुलिस की पकड़ से आरोपी को जबरन छुड़ा लिया. इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी भी की गई. मामला पिपरिया थाना क्षेत्र के पथुआ गांव का है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 12:30 PM IST

Trending Photos

पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को भीड़ ने छीन लिया, थानाध्यक्ष बेबस!
पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को भीड़ ने छीन लिया, थानाध्यक्ष बेबस!

Lakhisarai News: लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के पथुआ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब फरार आरोपी इंदल भगत को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों की भीड़ हावी हो गई. थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को दबोचा ही था कि अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस के हाथों से आरोपी को जबरन छुड़ा लिया.

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान थानाध्यक्ष के हाथ में पिस्टल होने के बावजूद भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आई. भीड़ ने न सिर्फ आरोपी को छुड़ाया, बल्कि थानाध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार भी किया. 

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि इंदल भगत पर मारपीट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन भीड़ ने पूरी कार्रवाई पर पानी फेर दिया.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Bihar Top 4 News: 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया,कहीं टूटा किसी का 3 जगह से पैर

TAGS

Lakhisarai policeBihar News

Trending news

Lakhisarai police
पिस्टल ताने खड़े रहे थानेदार, फिर भी पुलिस से आरोपी को छीन ले गई भीड़, मचा हड़कंप
Jamui News
अवैध पार्किंग पर प्रशासन का डंडा, अस्पताल के बाहर से 4 प्राइवेट एंबुलेंस जब्त
Samastipur News
Samastipur News: अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार फल विक्रेता को कुचला, मौके पर ही मौत
Nawada News
पेशाब करने घर से बाहर निकले थे बच्चू राम, तभी हाथी ने सूंड से उठा लिया और फिर...
Bihar Crime News
बिहार में अपराधियों का तांडव, पटना में दंपति पर हमला और बेगूसराय में युवक की हत्या
CM Samrat
CM सम्राट के निर्देश पर एक्शन मोड में पुलिस, शराब कांड के फरार आरोपी को पकड़ा
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: गोड्डा पुलिस की बढ़ी ताकत, सायरन और हाईटेक लाइटों वाली 38 बाइकों से होगी गश्त, SP ने थानों को सौंपी चाबियां
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: गोड्डा पुलिस की बढ़ी ताकत, सायरन और हाईटेक लाइटों वाली 38 बाइकों से होगी गश्त, SP ने थानों को सौंपी चाबियां
Ranchi News
'बेटे के पास बहुत पैसा है पर मुझे नहीं दे रहा', पिता ने डायल 112 में की शिकायत
Ranchi News
'बेटे के पास बहुत पैसा है पर मुझे नहीं दे रहा', पिता ने डायल 112 में की शिकायत