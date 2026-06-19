Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH lakhisarai
  • /लखीसराय में हैवान बनी सास! दहेज के लिए बहू को बेरहमी से पीटा, वीडियो से खुला राज

लखीसराय में हैवान बनी सास! दहेज के लिए बहू को बेरहमी से पीटा, वीडियो से खुला राज

लखीसराय जिले के बड़हिया थाना अंतर्गत प्रतापपुर गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता मुस्कान को उसकी सास द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है. अत्याचार का वीडियो वायरल होने के बाद जब लड़की के परिजन उससे मिलने पहुंचे, तो ससुराल वालों ने उन पर हमला कर उनकी गाड़ी तोड़ दी.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:03 PM IST
लखीसराय में हैवान बनी सास! दहेज के लिए बहू को बेरहमी से पीटा, वीडियो से खुला राज
Image Credit: पीड़िता मुस्कान की शादी की तस्वीर

About the Author

Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब ITI और पॉलिटेक्निक के छात्र सीखेंगे AI
Bihar government13 min ago
2
Samastipur News42 min ago
3
Nawada News44 min ago
4
Hajipur Road Accident55 min ago
5
Neet Exam 20261 hr ago