लखीसराय से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहाँ एक विवाहिता को दहेज के लिए उसकी सास द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी मुस्कान की शादी दो साल पहले बड़हिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी भवानी शंकर के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुई थी. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद से मुस्कान की सास उसे अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने लगी. इस बीच सामाजिक स्तर पर कई बार पंचायत कर मामले को सुलझाने की पहल की गई, लेकिन बात नहीं बनी.