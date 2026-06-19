राज्य चुनें
लखीसराय से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहाँ एक विवाहिता को दहेज के लिए उसकी सास द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी मुस्कान की शादी दो साल पहले बड़हिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी भवानी शंकर के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुई थी. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद से मुस्कान की सास उसे अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने लगी. इस बीच सामाजिक स्तर पर कई बार पंचायत कर मामले को सुलझाने की पहल की गई, लेकिन बात नहीं बनी.
मुस्कान को सास द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किए जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद जब मायके के परिजन उससे मिलने ससुराल पहुंचे, तो मुस्कान के ससुराल वालों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में ससुराल वालों ने परिजनों के वाहन को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद पीड़ित परिजन जान बचाकर तुरंत स्थानीय पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे.
घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़हिया थाना पुलिस तुरंत भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुस्कान की सास, ससुर और पति को हिरासत में ले लिया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मुस्कान की सास का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह कुछ वर्षों पहले अपनी गोतनी की हत्या के जुर्म में जेल भी जा चुकी है. फिलहाल, मायके वाले घायल मुस्कान को अपने साथ लेकर एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.