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NEET री-एग्जामः सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य दबोचे गए, बायोमेट्रिक स्टाफ भी शामिल, DM का बड़ा खुलासा

NEET re-exam: डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त जांच शुरू की. जांच के दौरान दो संदिग्ध अभ्यर्थियों की जानकारी मिली, जिसके बाद प्लस टू हसनपुर परीक्षा केंद्र पर जांच की गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:29 PM IST
NEET री-एग्जामः सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य दबोचे गए, बायोमेट्रिक स्टाफ भी शामिल, DM का बड़ा खुलासा
Image Credit: (Z News) लखीसराय में नीट पुनर्परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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