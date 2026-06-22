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लखीसराय: NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय में बड़े स्तर पर चल रहे सॉल्वर स्कॉलर गैंग का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में तीन परीक्षा केंद्रों से दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे 9 सॉल्वर स्कॉलरों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में 9 स्कॉलर, दो सेटर,एक परीक्षार्थी समेत 18 बायोमेट्रिक कर्मी को गिरफ्तार किया है. इन लोगों केखिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर, मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़े कर्मी भी शामिल हैं.
डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त जांच शुरू की. जांच के दौरान दो संदिग्ध अभ्यर्थियों की जानकारी मिली, जिसके बाद प्लस टू हसनपुर परीक्षा केंद्र पर जांच की गई. जांच के दौरान एक संदिग्ध परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका. कड़ी पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था. इसके बाद मूल अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की तह तक पहुंचने पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया में लगे कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई. इसके बाद एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां एक संदिग्ध छात्रा को हिरासत में लिया गया.वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर से मूल अभ्यर्थी मधु प्रिया को भी गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में मधु प्रिया ने खुलासा किया कि उसकी जगह परीक्षा देने के लिए बीएचयू मेडिकल की छात्रा पूनम कुमारी को बुलाया गया था. झारखंड के गिरिडीह निवासी पूनम कुमारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जांच आगे बढ़ी, तो एक-एक कर पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं. केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र से कुल सात सॉल्वर स्कॉलर गिरफ्तार किए गए, जबकि हसनपुर हाई स्कूल से पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर एक अन्य परीक्षा केंद्र से भी एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकार तीन परीक्षा केंद्रों से कुल 9 सॉल्वर स्कॉलरों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर से डॉक्टर अर्पित राज को भी गिरफ्तार किया है. इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है.
जांच के दौरान बायोमेट्रिक प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में अर्पित राज, पूनम कुमारी, मधु प्रिया, संजीत कुमार, मयंक कश्यप, सौरभ झा और अमन अग्रवाल समेत अन्य लोग शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मयंक कश्यप मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि अर्पित राज से वर्ष 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है.
एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि अब तक इस मामले में 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. जांच के दौरान प्लस टू हसनपुर परीक्षा केंद्र से भी फर्जीवाड़े की अहम कड़ियां सामने आईं. यहां से मंतोष कुमार, संजीत कुमार और रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया. वहीं, परीक्षा में बायोमेट्रिक सत्यापन की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बायोमेट्रिक टीम से जुड़े कृष्णा कुमार, अंकित कुमार, मुकुंद कुमार, उदय कुमार, बदल कुमार और अखिलेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया.
NEET पुनर्परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में केआरके प्लस टू परीक्षा केंद्र से भी बड़ी कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान पुलिस ने यहां से विवेक कुमार, अर्पित सिंह, रमेश कुमार, अंकित कुमार, विशाल कुमार, मोहित कुमार, सुदर्शन कुमार और प्रभात अमन को गिरफ्तार किया है. NEET पुनर्परीक्षा में सामने आए सॉल्वर स्कॉलर गैंग मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पूरा नेटवर्क लाखों रुपये के सौदे पर काम करता था. अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर स्कॉलरों को पहले से तय रकम का एक हिस्सा एडवांस के तौर पर दिया जाता था, जबकि शेष भुगतान परीक्षा परिणाम आने और अभ्यर्थी के सफल होने के बाद किया जाता था. मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र और अन्य योग्य अभ्यर्थी इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे. इन सॉल्वरों को दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में बैठाने के लिए मोटी रकम का लालच दिया जाता था. सौदा तय होने के बाद उन्हें अग्रिम भुगतान कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाती थी.
रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर