डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त जांच शुरू की. जांच के दौरान दो संदिग्ध अभ्यर्थियों की जानकारी मिली, जिसके बाद प्लस टू हसनपुर परीक्षा केंद्र पर जांच की गई. जांच के दौरान एक संदिग्ध परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका. कड़ी पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था. इसके बाद मूल अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की तह तक पहुंचने पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया में लगे कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई. इसके बाद एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां एक संदिग्ध छात्रा को हिरासत में लिया गया.वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर से मूल अभ्यर्थी मधु प्रिया को भी गिरफ्तार किया गया.