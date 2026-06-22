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NEET परीक्षा में फिर सेंधमारी! लखीसराय में सॉल्वर गैंग के 9 सदस्य धराए, पटना से दिल्ली तक हो सकता है नेटवर्क

NEET Exam Solver Gang: नीट परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है. बिहार के लखीसराय से पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो असली कैंडिडेट के बदले एग्जाम दे रहे थे. आशंका है कि यह नेटवर्क केवल लखीसराय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य जिलों और राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:24 AM IST
NEET परीक्षा में फिर सेंधमारी! लखीसराय में सॉल्वर गैंग के 9 सदस्य धराए, पटना से दिल्ली तक हो सकता है नेटवर्क
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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