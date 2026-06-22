/NEET परीक्षा में फिर सेंधमारी! लखीसराय में सॉल्वर गैंग के 9 सदस्य धराए, पटना से दिल्ली तक हो सकता है नेटवर्क

राज्य चुनें
NEET Exam Solver Gang: लखीसराय में NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने अब तक 9 स्कॉलर को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है. जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए स्कॉलर्स को केंद्रीय विद्यालय, लखीसराय एवं +2 राजकीय हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, लखीसराय परीक्षा केंद्रों से पकड़ा गया है. कार्रवाई के बाद कई अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
पुलिस की टीम अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए अधिकांश स्कॉलर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. इनमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मेडिकल छात्र शामिल बताए जा रहे हैं. वहीं, जांच के दौरान कुछ डॉक्टरों की भूमिका भी सामने आने की चर्चा है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं?
बताया जा रहा है कि यह एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम करता था. आरोप है कि असली अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर परीक्षा देने पहुंचते थे. इसके बदले मोटी रकम तय की जाती थी. सूत्रों के अनुसार, सौदे की आधी राशि एडवांस में ली जाती थी, जबकि शेष रकम अभ्यर्थी के सफल होने और परिणाम जारी होने के बाद वसूली जाती थी. इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीएम शैलेन्द्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार स्वयं कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी और पूछताछ में जुटी हुई हैं.
लखीसराय पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल लखीसराय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य जिलों और राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग पटना और दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हो सकते हैं. इनमें नालंदा, पटना, भागलपुर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है.
हालांकि, प्रशासन ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं की है. पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले घंटों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
रिपोर्ट- राजकिशोर