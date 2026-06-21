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बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा, 35 शहरों के 331 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम

बिहार के 35 शहरों में आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. इस परीक्षा में राज्य भर के लगभग 1.56 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए. पटना और गया सहित सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:12 PM IST
बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा, 35 शहरों के 331 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम
Image Credit: बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा

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Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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