/बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा, 35 शहरों के 331 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम

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मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG 2026) का आयोजन आज यानी 21 जून 2026 को किया गया था. बिहार के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी री-एग्जाम शांतिपूर्ण और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गया. इस परीक्षा में राज्य भर के कुल 1,56,061 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 81,165 छात्र और 74,896 छात्राएं शामिल थीं. अकेले राजधानी पटना के 95 परीक्षा केंद्रों पर 46,029 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी. यह एग्जाम एक ही दिन एवं एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक चला. परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्रों से बाहर निकले छात्रों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. जहां कई छात्र परिणाम को लेकर इंतजार की बात कर रहे हैं, वहीं कइयों के चेहरों पर राहत के साथ-साथ आगे के रिजल्ट को लेकर गहरा असमंजस भी नजर आया.
गया जिले में आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक और बेहद पुख्ता तैयारियां की गई थीं. जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5 हजार 695 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे. सभी परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक जैमर लगाए गए थे ताकि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न हो सके. वहीं लाइव वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से लगातार हर गतिविधि की सख्त निगरानी की जा रही थी. अभ्यर्थियों को तीन स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई. निर्धारित समय के बाद सभी केंद्रों के मुख्य द्वार कड़ाई से बंद कर दिए गए. दोपहर 2 बजे शुरू हुई परीक्षा शाम 5 बजकर 15 मिनट तक चली और परीक्षा से पहले जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया गया.
परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले छात्रों के चेहरों पर राहत तो दिखी, लेकिन परिणाम को लेकर एक डर भी नजर आया. अधिकांश छात्रों ने कहा कि अब वे केवल रिजल्ट का इंतजार करेंगे. छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले प्रश्न पत्र की तुलना में यह प्रश्न पत्र ज्यादा जटिल और टफ था. एक छात्र ने अपनी बाइट में कहा, "परीक्षा तो अच्छी हुई है, लेकिन पेपर थोड़ा कठिन था. तैयारियां अच्छी थीं, इस बार अच्छे से परीक्षा ली गई है, अब देखते हैं क्या होता है." वहीं एक अन्य छात्र ने बताया, "मुझे लगता है कि इस बार पेपर सही हो सकता है. पिछले बार से तो पेपर अच्छा था. इस बार पेपर लीक होना तो नहीं चाहिए उसके हिसाब से. सरकार की तैयारियां अच्छी थीं, लेकिन थोड़ा और पुख्ता होतीं तो अच्छा होता. बायो का पेपर मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड थे, कइयों ने कहा केवल फिजिक्स हार्ड था."
परीक्षा देकर लौटे कई अभ्यर्थियों के मन में पुरानी घटनाओं को लेकर गहरी चिंता देखी गई. छात्रों ने भावुक होते हुए कहा, "हम लोगों के ऊपर परिवार और रिजल्ट का भारी प्रेशर है. मन में अजीब सा डर भी लग रहा है कि कहीं इस बार भी प्रश्न पत्र लीक न हो जाए. अगर पिछली बार पेपर लीक नहीं होता तो कई सारे योग्य छात्रों का रिजल्ट आराम से हो जाता. लेकिन पिछली बार के एग्जाम के मुताबिक कई लोगों का यह एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है." वहीं व्यवस्था से नाराज एक छात्रा ने व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा, "पेपर लीक हो चुकी है, सारे सोशल मीडिया पर यही खबर आ रही है. एनटीए (NTA) अपनी गलती कभी नहीं मानती है. सरकार और पूरा सिस्टम पूरी तरह फेलियर है." इन बयानों से साफ है कि छात्रों के मन में परीक्षा की शुचिता को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.
नीट परीक्षा के बीच लखीसराय जिले से एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है. नीट (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के संदेह में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में अफरा-तफरी मच गई है तथा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में हिरासत में लिए गए इन संदिग्ध लोगों से लगातार गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस की विशेष टीम जिले के कई संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. सूत्रों की मानें तो इस पूरे मामले में कुछ और सफेदपोशों और स्थानीय लोगों की संलिप्तता की भी गहन जांच की जा रही है.
लखीसराय के इस पूरे घटनाक्रम की सीधी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार स्वयं के नेतृत्व में कर रहे हैं. पुलिस नेटवर्क के अन्य सक्रिय सदस्यों और सरगना तक पहुंचने के लिए छापेमारी अभियान को तेज कर दिया गया है. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल आधिकारिक तौर पर मीडिया को कुछ भी बताने से साफ इंकार कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का विधिवत खुलासा किया जाएगा. गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित इस परीक्षा को लेकर लखीसराय प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में था. जिले में कुल चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और सभी केंद्रों के 200 गज के दायरे में सुरक्षा के लिहाज से बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई थी.