/बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा, 35 शहरों के 331 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम

परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले छात्रों के चेहरों पर राहत तो दिखी, लेकिन परिणाम को लेकर एक डर भी नजर आया. अधिकांश छात्रों ने कहा कि अब वे केवल रिजल्ट का इंतजार करेंगे. छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले प्रश्न पत्र की तुलना में यह प्रश्न पत्र ज्यादा जटिल और टफ था. एक छात्र ने अपनी बाइट में कहा, "परीक्षा तो अच्छी हुई है, लेकिन पेपर थोड़ा कठिन था. तैयारियां अच्छी थीं, इस बार अच्छे से परीक्षा ली गई है, अब देखते हैं क्या होता है." वहीं एक अन्य छात्र ने बताया, "मुझे लगता है कि इस बार पेपर सही हो सकता है. पिछले बार से तो पेपर अच्छा था. इस बार पेपर लीक होना तो नहीं चाहिए उसके हिसाब से. सरकार की तैयारियां अच्छी थीं, लेकिन थोड़ा और पुख्ता होतीं तो अच्छा होता. बायो का पेपर मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड थे, कइयों ने कहा केवल फिजिक्स हार्ड था."