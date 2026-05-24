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Lakhisarai News: कृषि मंत्री के जिले में धान खरीद घोटाले का आरोप, किसान बोले- 600 क्विंटल लिया, सिर्फ 220 का किया भुगतान

Lakhisarai News: किसानों का आरोप है कि तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया है. इतना ही नहीं किसानों ने पैक्स अध्यक्ष पर धान खरीद में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगाया है.

Written By  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 24, 2026, 02:12 PM IST

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पैक्स पर धान खरीदी में घोटाला करने का आरोप
पैक्स पर धान खरीदी में घोटाला करने का आरोप

Lakhisarai News: कृषिमंत्री विजय सिन्हा के गृह जिला लखीसराय में पैक्स केंद्र पर धान खरीदी में घोटाले के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक, हलसी प्रखंड के धीरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता और किसानों के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. गांव के किसानों ने सहकारिता विभाग को शिकायत पत्र भेजकर पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसानों का आरोप है कि धान खरीद में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का गबन किया गया है और वास्तविक किसानों को अब तक भुगतान नहीं किया गया. 

किसानों ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार धान खरीद के 48 घंटे के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खाते में भेजी जानी चाहिए, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई किसानों को भुगतान नहीं मिला है. इससे किसानों में भारी आक्रोश है. घोघसा निवासी किसान राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 में उन्होंने लगभग 600 क्विंटल धान पैक्स को दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में मात्र 220 क्विंटल ही दिखाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी धान का भुगतान आज तक नहीं हुआ है. 

वहीं किसान शंकर कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब 530 क्विंटल धान जमा किया था, लेकिन पैक्स की ओर से केवल 200 क्विंटल का ही कागज दिया गया. बाकी 300 क्विंटल से अधिक धान का भुगतान अब तक लंबित है. किसानों का आरोप है कि पैक्स में बड़े पैमाने पर धान का गबन किया गया है. किसानों का कहना है कि जिन लोगों के नाम पर भुगतान दिखाया गया है, उनके पास पर्याप्त कृषि भूमि तक नहीं है. आरोप यह भी है कि पैक्स अध्यक्ष ने अपने परिवार और करीबी लोगों के नाम का उपयोग कर फर्जी भुगतान कराया है. 

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किसानों ने पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई है.मामले को लेकर सहकारिता पदाधिकारी सुमन कुमारी ने कहा कि किसानों की ओर से धीरा पैक्स में गड़बड़ी की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- राज किशोर मधुकर

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