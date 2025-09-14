PM Modi Bihar: पीएम मोदी कल फिर आ रहे बिहार, पूर्णिया के साथ-साथ लखीसराय को भी देंगे ये सौगात

PM Modi Will Gift Lakhisarai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार (15 सितंबर) को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह सातवां बिहार दौरा होगा. प्रधानमंत्री अपने हर दौरे की तरह इस बार भी बिहार को करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं. पीएम इस बार बिहार के पूर्णिया जिले में आ रहे हैं, लेकिन उनका यह दौरा लखीसराय के लिए भी लाभकारी होने वाला है. अपने इस बिहार दौरे पर पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से लखीसराय जिले को दो बड़ी सौगात देने वाले हैं. इनमें पहला है अमृत भारत योजना के तहत लखीसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और दूसरा है केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन.

इन दोनों योजनाओं के शुभारंभ को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. लखीसराय रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेलवे स्टेशन पर इंडिकेटर बोर्ड लगाए गए हैं और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं. दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर रैंप का निर्माण किया गया है. इसके अलावा वेटिंग हॉल, शौचालय, स्टेशन फ्रंट का सौंदर्गीकरण और बाहरी परिसर का विकास भी किया गया है. यात्रियों को टिकट के लिए लाइन ना लगानी पड़े इसके लिए स्टेशन परिसर में कई टिकट मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे यात्री अपना टिकट खुद निकाल सकेंगे.

इतना ही नहीं पीएम मोदी लखीसराय को एक नया केंद्रीय विद्यालय का तोहफा भी देने वाले हैं. 31 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. 38 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय विद्यालय को अपना नया भवन मिलने जा रहा है. खगौर पंचायत स्थित किऊल नदी किनारे तकरीबन 4 एकड़ में बने इस परिसर पर 31 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसमें 40 कक्षाएं, 12 प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर रूम, शिक्षकों के लिए आवास और बच्चों के खेलने का मैदान तैयार किया गया है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन अक्टूबर से विधिवत रूप से शुरू होगा. वर्ष 1987 से किराये के भवन में चल रहे इस विद्यालय को नया स्थायी भवन मिलने से छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह है. प्रशासन का दावा है कि शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर माहौल मिल सके.

रिपोर्ट- राज किशोर मधुकर

