राज्य चुनें
Lakhisarai News: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए हंगामे के बाद, लखीसराय में भी रेलवे पुलिस हाई अलर्ट पर है. बिहार पुलिस के निषेध विभाग (Prohibition Department) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा को देखते हुए किऊल और लखीसराय रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उम्मीदवारों की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और स्टेशन परिसर में लगातार निगरानी रखी जा रही है.
सुरक्षा टीमें स्पेशल ट्रेनों में जांच-पड़ताल
भीषण गर्मी के बावजूद, RPF और जिला पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं. यात्रियों और परीक्षा देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जांच-पड़ताल के लिए सुरक्षा टीमें स्पेशल ट्रेनों में भी सवार हो रही हैं. लखीसराय, किऊल, शेखपुरा, नवादा और जमुई समेत प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. रेल DSP एजाज हफीज मनी ने बताया कि पाटलिपुत्र की घटना से सबक लेते हुए किऊल स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए हर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
DSP अजीत प्रताप सिंह ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा
इस बीच, साइबर DSP अजीत प्रताप सिंह भी पुलिस बल के साथ स्टेशन पर मौजूद हैं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि लाखों युवाओं के भविष्य के लिए अहम इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, शांति और सुरक्षा के साथ आयोजित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं.
रिपोर्ट: राज किशोर
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!