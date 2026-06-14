सुरक्षा टीमें स्पेशल ट्रेनों में जांच-पड़ताल

भीषण गर्मी के बावजूद, RPF और जिला पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं. यात्रियों और परीक्षा देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जांच-पड़ताल के लिए सुरक्षा टीमें स्पेशल ट्रेनों में भी सवार हो रही हैं. लखीसराय, किऊल, शेखपुरा, नवादा और जमुई समेत प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. रेल DSP एजाज हफीज मनी ने बताया कि पाटलिपुत्र की घटना से सबक लेते हुए किऊल स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए हर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.