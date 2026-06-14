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पाटलिपुत्र हंगामे के बाद एक्शन में पुलिस: लखीसराय और किऊल स्टेशनों पर चप्पे-चप्पे पर पहरा, ट्रेनों में सघन चेकिंग

पाटलिपुत्र बवाल के बाद लखीसराय और किऊल स्टेशन पर पुलिस हाई अलर्ट पर है. किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए हर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:36 PM IST
पाटलिपुत्र हंगामे के बाद एक्शन में पुलिस: लखीसराय और किऊल स्टेशनों पर चप्पे-चप्पे पर पहरा, ट्रेनों में सघन चेकिंग
Image Credit: लखीसराय और किऊल स्टेशनों पर चप्पे-चप्पे पर पहरा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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