लखीसराय में गरजीं प्रियंका गांधी, कहा- बिहार ने देश की नींव रखी, अब बदलाव की बारी जनता की

लखीसराय में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने भारत की नींव रखी है और अब समय आ गया है कि यहां के लोग अपनी ताकत पहचानें.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:13 PM IST

प्रियंका गांधी
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लखीसराय जिले की दोनों सीटों पर सियासी माहौल गर्म हो गया है. चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को लखीसराय के केआरके मैदान में महागठबंधन के समर्थन में जनसभा की. उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से कहा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है.

प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान से की. उन्होंने कहा कि लखीसराय की धरती पवित्र है, जिसने देश को दिशा देने का काम किया है. उन्होंने कहा, “आपके प्रदेश ने भारत की नींव रखी. यहां से महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली. बिहार के चंपारण से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी.”

प्रियंका ने कहा कि यह वही धरती है जिसने दुनिया को गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष दिए और महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई के लिए रास्ता दिखाया. उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपनी पहचान और अपने प्रदेश की ताकत को समझें और बिहार के गौरव को फिर से जगाएं.

प्रियंका गांधी ने मंच से जनता से कहा कि अब समय है बिहार को फिर से गौरवशाली बनाने का. उन्होंने कहा, “आप सब यह पहचानिए कि इस प्रदेश ने देश को दिशा दी है, लेकिन अब यहां के लोग बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. अब बदलाव जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके.”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार जनता की समस्याओं को समझती है और उनका हल चाहती है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताकर विकास की नई कहानी लिखें.

इस मौके पर सांसद पप्पू यादव भी मंच पर मौजूद थे. उन्होंने प्रियंका गांधी के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब जनहित की राजनीति होनी चाहिए, न कि जात-पात की. उन्होंने कहा, “महागठबंधन ही बिहार को आगे ले जाने की ताकत रखता है. जनता इस बार सोच-समझकर वोट करे.”

प्रियंका गांधी की सभा में भारी भीड़ उमड़ी. मैदान में कांग्रेस और महागठबंधन के झंडे लहराते नजर आए. कार्यकर्ताओं ने ‘प्रियंका गांधी जिंदाबाद’ और ‘महागठबंधन विजय होगा’ के नारे लगाए. जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला.

