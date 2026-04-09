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Lakhisarai News: पूर्व DM मिथिलेश मिश्रा के कार्यकाल की जांच शुरू, EOU की टीम ने कलेक्ट्रेट में खंगाली फाइलें

Lakhisarai News: लखीसराय में पूर्व DM मिथिलेश मिश्रा के 18 महीने के कार्यकाल की जांच शुरू हो गई है. इसी क्रम में EOU की टीम मामले की जांच करने के लिए लखीसराय पहुंची.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:15 AM IST

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पूर्व DM मिथिलेश मिश्रा के कार्यकाल की जांच शुरू
पूर्व DM मिथिलेश मिश्रा के कार्यकाल की जांच शुरू

Lakhisarai News: बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की पांच-सदस्यीय टीम लखीसराय पहुंची और तत्कालीन जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा के लगभग 18 महीने के कार्यकाल की गहन जांच शुरू की. टीम सबसे पहले कलेक्ट्रेट गई, जहां उन्होंने कार्यवाहक DM और अपर जिलाधिकारी (ADM) नीरज कुमार से मुलाकात की. इसके बाद, उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विस्तार से पूछताछ की और कई फाइलों की बारीकी से जांच की. जांच का मुख्य केंद्र PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) के लिए धान खरीद आवंटन, सरकारी कार्यक्रमों, त्योहारों और ओपन-एयर जिम परियोजनाओं में हुई अनियमितताएं, साथ ही कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किए गए खर्च थे.

सूत्रों के अनुसार, EOU टीम ने DM के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) और जिला शस्त्र अधिकारी शशि कुमार से हथियारों के लाइसेंस जारी करने और उससे संबंधित फाइलों के बारे में जानकारी मांगी. इसके साथ ही, जिला नाजिर अधिकारी प्राची कुमारी के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की भी जांच की गई.

टीम ने कला और संस्कृति विभाग के अधिकारी मृणाल रंजन से पिछले डेढ़ साल में किए गए सभी भुगतानों, टेबल बुक्स के प्रकाशन और अन्य संबंधित खर्चों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी. मिली जानकारी के अनुसार, अपने लगभग 18 महीने के कार्यकाल के दौरान, मिथिलेश मिश्रा ने दर्जनों महोत्सव के साथ-साथ विभिन्न अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया. इन कार्यक्रमों पर हुए खर्च को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस मामले की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है. जिला गेस्ट हाउस के दुरुपयोग को लेकर भी आरोप सामने आए है, जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों को सरकारी खर्च पर वहां ठहराया गया. इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है. जांच के दौरान, EOU ने सहकारिता विभाग के भीतर धान की खरीद और वितरण से संबंधित अनियमितताओं की भी पुष्टि की. जानकारी देते समय अधिकारी काफी सतर्क और सावधान नजर आए. इस जांच से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है.

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मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई DM मिथिलेश मिश्रा के तबादले के ठीक दो दिन बाद शुरू की गई थी और इसे भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत चलाया जा रहा है. टीम की जांच का दायरा अब बढ़ाया जाएगा, जिसमें जिले के प्रशासनिक कामकाज के साथ-साथ विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के वित्तीय लेन-देन को भी शामिल किया जाएगा. EOU के इस कदम को ज़िले के भीतर प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है. यह गौरतलब है कि धान की खरीद और वितरण के लक्ष्यों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ आरोप-पत्र तैयार किया गया है. उनका तबादला भी विशेष रूप से इन्हीं आरोपों के आधार पर किया गया था.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर, लखीसराय

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