लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत

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लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर परिसर में सावन के तीसरे सोमवार पर एक बड़ा हादसा हो गया. यहां श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.
हादसे को देखते हुए बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. जानकारी के अनुसार, घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई है. बताया जा रहा है कि बीती रात इस रास्ते पर बिजली का खंभा तार समेत गिर गया था. वहीं, जब 17 अगस्त, 2026 दिन सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों पहुंचे. इस बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई. इसके बाद अफरातफरी मच गई.
भगदड़ की स्थिति में लोग इधर-उधर भागने लगे. इसी दौरान कई श्रद्धालु एक-दूसरे के नीचे दब गए. घटनास्थल पर लोगों की चीख-पुकार मच गई. हर तरफ हाहाकार मच गया. वहीं, मंदिर में हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.