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लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत

Lakhisarai News: सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह लखीसराय जिला के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मच गई. मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में 7 श्रद्धालुओं के मौत की खबर सामने आ रही है. वहीं, कई लोगों के जख्मी हैं. घायलों का इलाज सदर अस्पताल लखीसराय में चल रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:11 AM IST
लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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