लखीसराय में तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़, बोले- यह बिहार है, गीदड़ भभकी से नहीं डरता

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले महागठबंधन ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है. रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लखीसराय जिले के चानन प्रखंड स्थित महंत स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया. यह रैली कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस (लखीसराय) और राजद प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी (सूर्यगढ़ा) के समर्थन में आयोजित की गई थी. मैदान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल चुनावी जोश से भर गया.

तेजस्वी यादव ने जनसभा में कहा कि अब वक्त आ गया है जब बिहार के लोगों को महागठबंधन को एक और मौका देना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार बनी तो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा.” तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी को स्थायी नौकरी दी जाएगी और उनका वेतन 30 हजार रुपये प्रति माह होगा. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को महिलाओं की याद केवल चुनाव के समय आती है.

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को विफल बताया और कहा कि इस सरकार ने 20 सालों तक जनता को सिर्फ ठगा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं को दी गई राशि को भी अब सरकार वापस लेने की बात कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “अमित शाह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव नहीं लड़ेगा. लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बिहार है, यहां लोग किसी से डरते नहीं. बिहारी उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है.” उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करने से परहेज नहीं किया, तो हम लोग अमित शाह या नरेंद्र मोदी से क्यों डरेंगे.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग मेहनती और स्वाभिमानी हैं. “हर बिहारी सब पर भारी” का नारा लगाते हुए उन्होंने भीड़ से कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे और महागठबंधन की सरकार बनाए. उन्होंने कहा कि बिहार का कोई भी नागरिक अब डरने वाला नहीं है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में नई योजनाएं लागू की जाएंगी. महिलाओं को स्थायी रोजगार, युवाओं को सरकारी नौकरियां और हर घर में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है.

