किन्नर पत्नी ने पति का प्रेमी से गला रेतवाया, फिर खुद लिखवाई FIR, लखीसराय मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

Lakhisarai Murder Case: लखीसराय पुलिस ने विनोद साह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि किन्नर पत्नी ने अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:41 PM IST

Lakhisarai Murder Mystery: लखीसराय जिले के किउल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. किउल थाना पुलिस ने 24 दिसंबर, 2025 को हुए विनोद साह हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल मृतक की पत्नी गुंजा किन्नर, प्रेमी संतोष कुमार और तीन सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

दरअसल, बीते 24 दिसम्बर की शाम विनोद साह को घर से पत्नी गुंजा किन्नर साथ लेकर किउल नदी गई. जहां पूर्व से मौजूद प्रेमी संतोष और तीन सहयोगिया ने विनोद साह का ब्लैड से गला रेत कर जख्मी कर दिया. इससे पहले गुंजा किन्नर की बहन ने विनोद शाह के लापता होने की सूचना किउल थाना पुलिस को दे रखी थी. पुलिस जब खोजबीन की तो देर रात विनोद साह को गंभीर हालत मे किउल नदी से बरामद किया और गंभीर हालत मे सदर अस्पताल मे भर्ती कराया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसपी अजय कुमार ने बताया कि घटना के बाद पत्नी गुंजा किन्नर की तरफ से किउल थाना में वृंदावन गांव के ही दो लोग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया. एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने अनुसंधान किया तो पता चला कि कुछ दिनों से कजरा निवासी संतोष कुमार और गुंजा किन्नर के बीच प्रेम-प्रसंग चला रहा था और दोनों ने लखीसराय कोर्ट में शादी भी कर रखा था. 

उन्होंने कहा कि गुंजा किन्नर ने पति विनोद साह को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली. गुंजा किन्नर ने एक लाख की सुपारी प्रेमी संतोष को दिया था. पुलिस ने जब गुंजा किन्नर से कड़ी पूछताछ किया तो वो प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की बात कबूली. जिसके बाद पुलिस ने पत्नी गुंजा किन्नर, प्रेमी संतोष कुमार और सहयोगी राज नारायण, मोहम्मद आफताब, अजीत कुमार को गिरफ्तार किया. साथ ही घटना मे उपयोग दो ब्लैंड खून से लाथपथ कपड़ा और कोर्ट मैरेज सटिफिकेट को भी बरामद किया है. फिलहाल, पुलिस सभी से पूछताछ कर सभी को जेल भेज दिया है.

लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

