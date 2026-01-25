Advertisement
Lakhisarai News: विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं संग सुना 'मन की बात' का 130वां संस्करण, बोले- 'जन आंदोलन बन चुका है'

Lakhisarai News: आज पीएम मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 130वें संस्करण हुआ, जिसे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी सुना. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश के करोड़ों नागरिकों को जोड़ने वाला जन आंदोलन बन चुका है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:26 PM IST

Lakhisarai News: विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं संग सुना 'मन की बात' का 130वां संस्करण, बोले- 'जन आंदोलन बन चुका है' (इमेज क्रेडिट- विजय कुमार सिन्हा X)
Lakhisarai News: विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं संग सुना 'मन की बात' का 130वां संस्करण, बोले- 'जन आंदोलन बन चुका है' (इमेज क्रेडिट- विजय कुमार सिन्हा X)

Lakhisarai News: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रधान कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 130वें संस्करण सुना. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना. 

'करोड़ों नागरिकों को जोड़ने वाला जन आंदोलन'
'मन की बात' के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सामाजिक सरोकार, राष्ट्र निर्माण, स्वच्छता, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत और जनभागीदारी जैसे विषयों पर प्रेरित किया. उन्होंने आम लोगों की सहभागिता और सकारात्मक प्रयासों की सराहना की. कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 'मन की बात' केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों को जोड़ने वाला जन आंदोलन बन चुका है.

'पीएम मोदी करते हैं सकारात्मक ऊर्जा का संचार'
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम जन के विचारों, उपलब्धियों और समस्याओं को पूरे देश के सामने लाकर समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार युवाओं, महिलाओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं. कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया.

इस बारे में डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भी जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, 'आज अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय, बूथ संख्या 231 पर कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम “मन की बात” के 130वें एपिसोड को सुना. प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस, पहली बार मतदाता बनने के उत्सव को सामाजिक आंदोलन बनाने, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा नदियों के संरक्षण जैसे विषयों पर अत्यंत प्रेरक विचार साझा किए. मन की बात जैसे कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को सशक्त करते हैं और हमें विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

रिपोर्ट: राज किशोर, लखीसराय

विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं संग सुना 'मन की बात' का 130वां संस्करण
