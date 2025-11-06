Who is Vijay Sinha: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को वोटिंग हो रही है. इस दौरान लखीसराय में एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे बिहार को हिल कर रख दिया. यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला कर दिया गया. आरोप लगा कि राजद समर्थकों ने विजय सिन्हा के काफीले पर गोबर फेंका और चप्पल फेंकी. साथ ही पथराव किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा नाम ट्रेंड करने लगा. चलिए हम जानते हैं कि कौन हैं विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल.

विजय कुमार सिन्हा को जानिए

विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं. वह लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं. विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और 2010 से लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं. वह 25 नवंबर 2020 से 24 अगस्त 2022 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे.

क्या है पूरा मामला जानिए

दरअसल, बताया जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का काफिला चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में इलाके से गुजर रहा था. इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और नारेबाजी की. उन्होंने ने कहा कि यह घटना खुडियाडी गांव की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि यहां सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई थी. उनकी गाड़ी पर जूते फेंके गए, पथराव किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम राजद के गुंडों ने किया है.

