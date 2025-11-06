Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991188
Zee Bihar JharkhandBH lakhisarai

कौन हैं विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल

Vijay Sinha News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान जारी है. इस बीच लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के वाहन पर पथराव की घटना हुई.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 06, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

Who is Vijay Sinha: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को वोटिंग हो रही है. इस दौरान लखीसराय में एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे बिहार को हिल कर रख दिया. यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला कर दिया गया. आरोप लगा कि राजद समर्थकों ने विजय सिन्हा के काफीले पर गोबर फेंका और चप्पल फेंकी. साथ ही पथराव किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा नाम ट्रेंड करने लगा. चलिए हम जानते हैं कि कौन हैं  विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

विजय कुमार सिन्हा को जानिए
विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं. वह लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं. विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और 2010 से लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं. वह 25 नवंबर 2020 से 24 अगस्त 2022 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'चप्पल फेंकी...गोबर फेंका और चलाया पत्थर', लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार पर हमला

क्या है पूरा मामला जानिए
दरअसल, बताया जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का काफिला चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में इलाके से गुजर रहा था. इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और नारेबाजी की. उन्होंने ने कहा कि यह घटना खुडियाडी गांव की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि यहां सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई थी. उनकी गाड़ी पर जूते फेंके गए, पथराव किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम राजद के गुंडों ने किया है.

यह भी पढ़ें:'यही वो दिन है जब...', खान सर ने पटना में डाला वोट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025who is vijay sinha

Trending news

bihar chunav 2025
कौन हैं विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल
CM Yogi Adityanath
'जो राम का नहीं, वह हमारे काम का नहीं', सीतामढ़ी में खूब गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ
bihar chunav 2025
दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया के प्रतिनिधि बने भारतीय चुनाव व्यवस्था के गवाह
Bihar Election 2025
पत्नी बनी उम्मीदवार... पति बना प्रस्तावक! चुनाव के बीच जमुई में अजीबो-गरीब मामला
bihar jehanabad news
सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: अजय आलोक ने वहां डाला वोट, जहां लालूराज में हुई थी बूथ कैप्चरिंग
bihar chunav 2025
1997 के सियासी भूचाल में, कैसे मिली बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री
Bihar Election 2025
नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल
bihar chunav 2025
'महिलाएं खूब कर रहीं वोटिंग', मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डाला वोट और बोल दी ये बात
bihar chunav 2025
Lakhisarai News: डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेंका गया गोबर और चप्पल