लखीसराय: शादी समारोह में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल

Lakhisarai: लखीसराय में शादी समारोह में हथियार लहराने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक दो देसी कट्टा लेकर डांस कर रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Last Updated: Nov 23, 2025, 09:20 PM IST

लखीसराय: शादी समारोह में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल

Lakhisarai​ Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना नए-नए वीडियो वायरल होते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. कई वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं तो कुछ डर का माहौल बनाने का काम करते हैं. फिलहाल लखीसराय में शादी समारोह में हथियार लहराने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होते ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

वीडियो में एक युवक दो देसी कट्टा लेकर डांस कर रहा है. वायरल वीडियो मेदनीचौकी थाना क्षेत्र के खावा बिंद टोला का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक दो देसी कट्टे लहराते हुए डांस करता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि शनिवार की रात गांव में एक शादी समारोह था, जहां युवक अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और दोनों हाथों में कट्टा लेकर खुलेआम डांस करने लगा. 

किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. इस घटना के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर, लखीसराय 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

