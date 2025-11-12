78 साल बाद भी अंधेरे में डूबा लातेहार का डोरम गांव, अब भी नहीं पहुंची बिजली की रौशनी

Bihar News: लातेहार जिले के सरयू प्रखंड का डोरम गांव आज भी अंधकार में डूबा हुआ है. साल बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन इस गांव के लोगों का जीवन नहीं बदला. आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी यहां के लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. डोरम गांव की आबादी करीब 300 घरों की है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आता है. यहां के लोग आज भी अंधेरे में ढिबरी जलाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं.

गांव के लोगों का कहना है कि सरकार ने वर्षों पहले बिजली के खंभे और तार तो लगवा दिए, लेकिन अब तक गांव में बिजली की रौशनी नहीं पहुंची. गांव में सोलर पानी की टंकी भी लगाई गई थी, लेकिन वह भी केवल शोपीस बनकर रह गई है. टंकी से अब तक एक बूंद पानी भी नहीं निकला है. लोगों को आज भी नदी किनारे चुवाड़ी खोदकर पानी पीना पड़ता है. यह स्थिति न केवल शासन-प्रशासन की नाकामी दिखाती है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर विकास के नाम पर ग्रामीणों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही क्यों मिले.

ये भी पढ़ें: बिहार में चुनावी सुरक्षा पर पूरा कंट्रोल! डीजीपी बोले-साइबर मॉनिटरिंग 24 घंटे एक्टिव

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव के समय नेता गांव में आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं. गांव के लोगों ने अब जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिजली नहीं दी गई, तो वे बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करेंगे. उनका कहना है कि अब वे केवल वादों से नहीं, बल्कि काम से विकास देखना चाहते हैं.

इस मामले में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने कहा है कि लातेहार जिले के कई गांवों में बिजली बहाल करने की पहल की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही डोरम गांव की बिजली समस्या का समाधान किया जाएगा. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में सचमुच बिजली नहीं जलती, तब तक वे किसी भी वादे पर भरोसा नहीं करेंगे. डोरम गांव की स्थिति इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि आज भी देश के कई हिस्सों में विकास की रौशनी पहुंचनी बाकी है.

इनपुट: संजीव कुमार गिरि

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!