Latehar News: तालाब में डूबने से मासूम भाई-बहन की मौत, दादी की बची जान

Latehar News: लातेहार जिले में दो मासूम भाई-बहन की तालाब में डूबकर मौत हो गई. दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ खेत में लगी मक्के की फसल देखने गए थे. खेत के पास ही एक तालाब था, जहां दादी नहाने के लिए उतरीं. इसी दौरान उनका पैर फिसला और वे गहराई में चली गईं. दादी को डूबता देख दोनों नन्हे बच्चे उन्हें बचाने के लिए तालाब में उतर पड़े, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण वे खुद ही उसमें समा गए.

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित महुआ मिलान गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ. दो मासूम भाई-बहन की तालाब में डूबकर मौत हो गई. मृतकों की पहचान आठ वर्षीय छोटी कुमारी और पांच वर्षीय सुशांत प्रजापति के रूप में की गई है. दोनों बच्चों के पिता, धर्मपाल प्रजापति, वर्तमान में रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे अपनी दादी तेतरी देवी के साथ खेत में लगी मक्के की फसल देखने गए थे. खेत के पास ही एक तालाब था, जहां दादी नहाने के लिए उतरीं. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहराई में चली गईं. दादी को डूबता देख दोनों नन्हे बच्चे उन्हें बचाने के लिए तालाब में उतर पड़े, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण वे खुद ही उसमें समा गए.

घटना की भनक लगते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए स्थानीय युवकों की मदद से महिला को बाहर निकाला. उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदवा लाया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई. वहीं बच्चों को जब तक बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.  घटना की सूचना मिलते ही चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह और अंचलाधिकारी सुमित कुमार झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे.

पूरे गांव में पसरा मातम 
उन्होंने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी कराई. प्रशासन की ओर से आपदा राहत मद से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले पांच दिनों के दौरान अलग-अलग जलाशयों, नदियों और तालाबों में डूबने की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है.

-आईएएनएस

-आईएएनएस

Jharkhand newsLatehar

