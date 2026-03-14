सावधान! लातेहार के इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, जर्जर भवन और दूषित पानी के बीच बन रहा मिड डे मील

Jharkhand News: लातेहार के सरयू प्रखंड के चोरहा पंचायत स्थित बंदुआ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है. टूटी छत, खराब चापाकल और दूषित पानी के बीच मिड डे मील बन रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीण और अभिभावक प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे है.
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Jharkhand News: लातेहार के सरयू प्रखंड के चोरहा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय बंदुआ में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर समस्या सामने आई है. स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने बताया कि यहां मिड डे मील की व्यवस्था ऐसे हालात में की जा रही है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. विद्यालय की किचन और कक्षाओं की छत से लगातार प्लास्टर गिर रहा है, जिससे रसोइया और अन्य स्टाफ जोखिम उठाकर ही खाना बना रहे हैं. स्कूल में लगे चापाकल महीनों से खराब पड़े हैं, जिससे मिड डे मील का खाना कुएं के दूषित पानी से बनाया जा रहा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
मिड डे मील की असुरक्षित व्यवस्था
विद्यालय में मिड डे मील गैस पर बनाने का प्रावधान है और इसके लिए बजट भी उपलब्ध है, लेकिन यहां आज भी लकड़ी जलाकर खाना बनाया जा रहा है. इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रबंध में गंभीर कमी है. रसोइया मनेशरी देवी ने बताया कि रोजाना वह खतरे के बीच काम करने को मजबूर हैं, और छत से गिरता प्लास्टर किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है.
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दूषित पानी से बनी खाना खतरा
स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब चापाकल के कारण मिड डे मील के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी दूषित हो गया है. बच्चों द्वारा इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा गंभीर संकट में है.
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से अपील की है कि तत्काल मामले की जांच कर चापाकल की मरम्मत कराई जाए और मिड डे मील की व्यवस्था दुरुस्त की जाए. ताकि बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो और विद्यालय में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि