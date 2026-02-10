Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104336
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

Latehar News: लातेहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, झाड़ियों में मिलीं सैकड़ों एक्सपायरी फोलिक एसिड दवाएं

Latehar News: लातेहार में झाड़ियों में सैकड़ों डब्बे एक्सपायरी फोलिक एसिड दवा मिली है. नियमों के अनुसार, इन दवाओं को नष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:31 AM IST

Trending Photos

Latehar News: लातेहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, झाड़ियों में मिलीं सैकड़ों एक्सपायरी फोलिक एसिड दवाएं
Latehar News: लातेहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, झाड़ियों में मिलीं सैकड़ों एक्सपायरी फोलिक एसिड दवाएं

Latehar News: लातेहार बरवाडीह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है. बरवाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे पोल संख्या 260/6 के पास झाड़ियों में सैकड़ों डब्बे एक्सपायरी फोलिक एसिड दवा मिली है. ये दवाएं नए-चमचमाते डिब्बों और पेटियों में सुरक्षित हालत में मिले हैं. मिली जानकारी के अनुसार, सभी दवाएं अगस्त 2025 में ही एक्सपायर हो चुकी हैं. 

खुले में झाड़ियों में फेंका गया
नियमों के अनुसार इन दवाओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें खुले में झाड़ियों में फेंक दिया गया. यह स्थान राजकीय प्लस टू हाई स्कूल के पास मौजूद है, जिससे छात्र-छात्राओं और आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मामले में प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकारी दवाओं का इस तरह खुले में मिलना गंभीर विषय है. इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए भी सख्त कदम उठाएं जाने चाहिए.

यह भी पढ़ें: रांची नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस की पैनी नजर, जेल से छूटे 325 अपराधी रडार पर

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही
बता दें कि इस तरह से दवाईयों का मिलता स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये दवाइयां कहां से आईं, किसके आदेश पर यहां फेंकी गईं. साथ ही नियम के अनुसार इन्हें नष्ट क्यों नहीं किया गया. ये सब सवाल लोगों के मन में है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच करने की मांग है. 

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

folic acid medicineLatehar News

Trending news

Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मामले में सदन में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा ना
Jharkhand Nagar Nikay Chunav
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस की पैनी नजर, जेल से छूटे 325 अपराधी रडार पर
Ranchi News
रांची में किन्नर से छेड़छाड़-मारपीट, पुलिसवालों ने 9 राउंड फायरिंग करके एक को धरा
Patna city news
पटना सिटी में कबाड़ की दुकान से उठी लपटों ने 'चंद्रमणि उत्सव पैलेस' को किया राख
Nawada News
दो अलग-अलग जगहों पर 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र पर जानलेवा हमला!
Ranchi News
'मिलने के लिए बुलाया और...' रांची में अवैध संबंध के शक में जो हुआ, रूह कांप जाएगी!
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: विधानसभा विपक्ष का हंगामा जारी, सीएम नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद
Jehanabad news
जहानाबाद सदर अस्पताल में रात के अंधेरे में सिविल सर्जन का 'सर्जिकल स्ट्राइक'
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में शिक्षक और अरवल में पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत
Darbhanga News
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले मुकेश सहनी, सरकार पर साधा निशाना