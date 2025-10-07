Latehar: बरवाडीह के पूर्व एजीएम सह तरवाडीह पंचायत सेवक गिरफ्तार, 586 क्विंटल खाद्यान्न गबन करने का आरोप

Latehar News: लातेहार जिले में बरवाडीह प्रखंड के पूर्व एजीएम और लातेहार प्रखंड की तरवाडीह पंचायत के पंचायत सेवक सर्वेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है. उन पर 586 क्विंटल खाद्यान्न के गबन का आरोप है. बरवाडीह पुलिस ने यह कार्रवाई लातेहार प्रखंड कार्यालय से की है. बरवाडीह थाना प्रभारी अनूप कुमार अपनी टीम के साथ लातेहार प्रखंड कार्यालय पहुंचे और सर्वेश सिंह को हिरासत में लिया.

प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 5 महिने बाद गिरफ्तारी

उनके खिलाफ बरवाडीह थाना में कांड संख्या 30/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर बरवाडीह के प्रभारी एमओ रामनाथ यादव ने 30 मई 2025 को दर्ज कराया था. गिरफ्तारी प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग पांच महीने बाद हुई है. सर्वेश सिंह 1 मार्च 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक एजीएम पद पर कार्यरत थे. उन पर आरोप है कि एजीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मिड-डे मील (एमडीएम) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) मदों सहित विभिन्न योजनाओं से कुल 586 क्विंटल खाद्यान्न का गबन किया है.

सर्वेश सिंह को दिया था दो अन्य पंचायतों का प्रभार

खाद्यान्न गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद, लातेहार के बीडीओ मनोज तिवारी ने सर्वेश सिंह को दो अन्य पंचायतों का प्रभार दिया था. इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक जनसेवक को अतिरिक्त जिम्मेदारी देना अनुचित माना जा रहा है. कुछ महीने पहले, परसही पंचायत में पंचायत सेवक रहते हुए भी सर्वेश सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी, लातेहार

