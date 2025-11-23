Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3015831
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

Jharkhand: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की जान को खतरा! बीच रास्ते से वापस लौटा काफिला... जानें क्या है पूरा मामला

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के काफिले को एक युवक ने रोक दिया. युवक ने पूर्व मंत्री की जान को खतरा बताया, जिसके बाद उनका काफिला सतर्क हो गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:27 PM IST

Trending Photos

Jharkhand: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की जान को खतरा! बीच रास्ते से वापस लौटा काफिला... जानें क्या है पूरा मामला
Jharkhand: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की जान को खतरा! बीच रास्ते से वापस लौटा काफिला... जानें क्या है पूरा मामला

Jharkhand News: लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ मंडल–कुटकु डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवारों से मिलने जा रहे थे. सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजा संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उनका काफिला जैसे ही मंडल से कुछ किलोमीटर पहले पहुंचा, तभी अचानक एक युवक ने आगे बढ़कर काफिले को रोक दिया . प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हीरो ग्लैमर बाइक पर पहुंचे उस आदिवासी युवक ने पूर्व मंत्री से कहा कि सर, आगे मत जाइए, आपकी जान को खतरा है. 

यह भी पढ़ें: लातेहार में नक्सल संगठन JJMपी को बड़ा झटका, दो हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

युवक की यह बात सुनते ही पूरा काफिला सतर्क हो गया और काफिला वापस लौटने लगा. इसी दौरान केएन त्रिपाठी की एक गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई. उसी समय छड़ लदा एक वाहन वहां से गुजर रहा था. पूर्व मंत्री के अनुरोध पर पिकअप वाहन के चालक ने तुरंत उनकी मदद की. चालक ने अपनी गाड़ी पीछे मोड़कर केएन त्रिपाठी को मरवाई सीआरपीएफ कैंप पहुंचाया. इस बीच घटना की जानकारी लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव तक पहुंची उन्होंने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए बरवाडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भरत राम को निर्देश दिया . 

Add Zee News as a Preferred Source

एसडीपीओ ने तुरंत बरवाडीह थाना प्रभारी अनुराग कुमार को पूरी जानकारी दी. थाना प्रभारी अनुराग कुमार ने बिना देर किए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया . उनकी तत्परता से एक संभावित बड़ी घटना टल गई. इसके बाद पुलिस सुरक्षा में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और उनके समर्थकों को सुरक्षित बरवाडीह थाना लाया गया. थाने पहुंचकर पूर्व मंत्री ने इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई. वही, थाना प्रभारी अनुराग कुमार ने मामले की सभी कड़ियों की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि, लातेहार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

KN TripathiJharkhand news

Trending news

KN Tripathi
Jharkhand: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की जान को खतरा! बीच रास्ते से वापस लौटा काफिला
Jehanabad
Jehanabad: अवैध देसी कट्टा के साथ तीन युवकों ने बनाई रील, पुलिस ने की कार्रवाई
Lakhisarai
लखीसराय: शादी में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल
Giriraj Singh
'हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं', मौलाना मदनी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह
Saran News
Bihar: सारण में तीन बच्चों की पोखर में डूबकर मौत, CM ने किया मुआवजा देने का ऐलान
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव ने शुरू किया ब्लॉगिंग चैनल, पहले ही वीडियो ने दिखाया कमाल
Bihar News
पुलिस को दोहरी सफलता! मोकामा में संगीन अपराध की साजिश असफल, छपरा में लूट का खुलासा
Sanjay Paswan
Bihar: बेगूसराय पहुंचे मंत्री संजय पासवान, बोले- जनता की सेवा ही मेरा संकल्प
Madhubani crime news
मधुबनी: शराब माफियाओं का आतंक, दो युवको पर घात लगा की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर
Jehanabad
Jehanabad: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे प्रमोद चंद्रवंशी