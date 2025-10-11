Advertisement
मजदूर से मालकिन बनीं लातेहार की महिलाएं, शारदा स्वयं सहायता समूह ने बदली गांव की तकदीर

Latehar News: लातेहार जिले के निंदिर गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर लघु उद्योग की मिसाल पेश की है. कभी मजदूर रहीं ये महिलाएं अब साबुन, वाशिंग पाउडर और बाथरूम क्लीनर बनाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. लातेहार की महिलाएं जहां चाह वहां राह—यह कहावत सच साबित कर दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:05 AM IST

Latehar News: जहां चाह वहां राह—यह कहावत लातेहार सदर प्रखंड के निंदिर गांव की महिलाओं ने सच कर दिखाया है. कभी मजदूरी करने वाली ये महिलाएं अब अपनी मेहनत के दम पर मालकिन बन गई हैं. गांव की महिलाओं ने मिलकर एक लघु उद्योग शुरू किया है, जिसमें साबुन, वाशिंग पाउडर, बाथरूम क्लीनर और कई अन्य घरेलू उत्पाद बनाए जा रहे हैं. इन उत्पादों की अच्छी मांग है और इससे महिलाओं को स्थायी आमदनी होने लगी है.

कुछ वर्ष पहले तक निंदिर गांव नक्सली गतिविधियों और विकास की कमी के कारण पिछड़ा इलाका माना जाता था. यहां की महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं और मजदूरी या पलायन ही उनका सहारा था. लेकिन अब ‘शारदा स्वयं सहायता समूह’ की महिलाओं ने अपने प्रयासों से गांव की तस्वीर ही बदल दी है. उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से यह साबित किया कि अगर इच्छाशक्ति हो तो बदलाव मुमकिन है.

गांव की महिलाओं संगीता देवी, मीना देवी और सीतामुनी देवी ने बताया कि पहले जीवन बेहद कठिन था. तब उन्होंने मिलकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया और झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ गईं. सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने छोटे-छोटे काम शुरू किए और समय पर लोन चुकाया. इसी दौरान उन्हें साबुन और वाशिंग पाउडर बनाने का प्रशिक्षण मिला. प्रशिक्षण के बाद उन्होंने उद्योग की शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने काम का विस्तार किया.

आज ये महिलाएं टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर और फर्श क्लीनर जैसे उत्पाद भी तैयार कर रही हैं. पहले बिक्री ‘प्लस स्मार्ट’ के माध्यम से होती थी, लेकिन अब ये उत्पाद खुले बाजार में भी बिकने लगे हैं. सीतामुनी देवी ने बताया कि इस उद्योग से मिली आमदनी से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं. उनकी बेटी बीएड की पढ़ाई कर रही है. वहीं डीडीसी ने कहा कि शारदा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं. उनके प्रयासों से न केवल रोजगार बढ़ा है, बल्कि लातेहार जिले का नाम भी रोशन हो रहा है.

इनपुट: संजीव गिरि

Latehar News

