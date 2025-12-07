Advertisement
लातेहार में हार्डकोर नक्सली लोकेंद्र यादव गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी साजिश की नाकाम

लातेहार पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली लोकेंद्र यादव को कटांग गांव से गिरफ्तार किया है. वह पुलिस को देखते ही भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर पकड़ा. आरोपी पर जिले में नौ नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और वह ठेकेदारों से लेवी वसूलने में भी सक्रिय था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:06 PM IST

लातेहार पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली, जब पीएलएफआई संगठन के हार्डकोर नक्सली लोकेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि संगठन का यह कुख्यात सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है. जानकारी मिलने के बाद तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई और हेरहंज थाना प्रभारी कृष्णपाल पवैया के नेतृत्व में पुलिस दल को कटांग गांव की ओर भेजा गया.

पुलिस टीम जैसे ही कटांग गांव पहुंची, लोकेंद्र पुलिस को देख भागने लगा. जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. छानबीन में उसके पास से मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है. पुलिस का मानना है कि वह किसी बड़ी हिंसक वारदात की योजना बनाकर उस क्षेत्र में घूम रहा था.

पकड़ा गया नक्सली लातेहार जिले के कई थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहा है और अब तक लगभग नौ छोटी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी. वह विकास योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों से लेवी की मांग करने और फोन पर धमकी देने का काम भी करता था, जिससे इलाके में दहशत फैलती रहती थी.

हेरहंज थाना प्रभारी कृष्णपाल पवैया ने बताया कि सफलता एक गुप्त सूचना के आधार पर मिली है. नक्सली को पूल निर्माण स्थल के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया था. पूछताछ में उसने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई की कई साजिशें विफल होंगी.

इनपुट- संजीव कुमार गिरी

