झारखंड में मची सनसनी, आधी रात अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग; गांव में हड़कंप!

Jharkhand Tractor Fire News: झारखंड में लातेहार गारू प्रखंड के बारेसाढ़ पंचायत क्षेत्र में बीती रात अज्ञात लोगों ने बारेसाढ़ निवासी आदर्श चंचल के ट्रैक्टर JH19D-3192 में आग लगा दी. जिसके कुछ ही देर में ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर घर के पास में ही खड़ा था, इसी दौरान रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने वहां पहुंचकर खड़े ट्रैक्टर में आग लगा दी.

आसपास में अफरातफरी

आग लगते ही आसपास में अफरातफरी मच गई, जिसके बाद पीड़ित ने बारेसाढ़ थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद, बारेसाढ़ थाना के इंचार्ज पुलिस बल के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. बता दें कि पुलिस घटना के हर विंदुओं पर गहरी जांच कर रही है.

वहीं पीड़ित चंचल ने बताया, घर में हम लोग सो रहे थे तभी ट्रेक्टर में लगी आग से निकलने वाले धुवे से नींद खुली, घर से बाहर निकलकर देखा तो ट्रैक्टर धू-धूकर लपटों में जल रहा है. शोर मचाने के बाद आस पास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका था.

हालांकि, पुलिस पूरे मामले में जांच बारीकी से कर रही है और अपराधियों के धर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है.

