Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989484
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

झारखंड में मची सनसनी, आधी रात अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग; गांव में हड़कंप!

Jharkhand Tractor Fire News: झारखंड में लातेहार गारू प्रखंड के बारेसाढ़ पंचायत क्षेत्र में बीती रात अज्ञात लोगों ने बारेसाढ़ निवासी आदर्श चंचल के ट्रैक्टर में आग लगा दी. जिसके बाद ट्रैक्टर मे भयानक आग लगने की वजह से पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया. 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

झारखंड में मची सनसनी, आधी रात अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग; गांव में हड़कंप!

Jharkhand Tractor Fire News: झारखंड में लातेहार गारू प्रखंड के बारेसाढ़ पंचायत क्षेत्र में बीती रात अज्ञात लोगों ने बारेसाढ़ निवासी आदर्श चंचल के ट्रैक्टर JH19D-3192 में आग लगा दी. जिसके कुछ ही देर में ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर घर के पास में ही खड़ा था, इसी दौरान रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने वहां पहुंचकर खड़े ट्रैक्टर में आग लगा दी. 

आसपास में अफरातफरी
आग लगते ही आसपास में अफरातफरी मच गई, जिसके बाद पीड़ित ने बारेसाढ़ थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद, बारेसाढ़ थाना के इंचार्ज पुलिस बल के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. बता दें कि पुलिस घटना के हर विंदुओं पर गहरी जांच कर रही है.

वहीं पीड़ित चंचल ने बताया, घर में हम लोग सो रहे थे तभी ट्रेक्टर में लगी आग से निकलने वाले धुवे से नींद खुली, घर से बाहर निकलकर देखा तो ट्रैक्टर धू-धूकर लपटों में जल रहा है. शोर मचाने के बाद आस पास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, पुलिस पूरे मामले में जांच बारीकी से कर रही है और अपराधियों के धर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

tractor fire

Trending news

tractor fire
झारखंड में मची सनसनी, आधी रात अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग
'सेना पर 10 प्रतिशत...'
'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार
bihar chunav 2025
मोकामा, छपरा, तारापुर और राघोपुर.. पहले चरण की 10 हॉट सीटों का पूरी जानकारी यहां लें
Jharkhand news
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, सरकार की पुष्टि का इंतजार
Pawan Singh
प्रचार के लिए जा रहे थे पवन सिंह, बीच में खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल और फिर...
PM Modi
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे